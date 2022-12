“Cada vez que suena la canción, lloro”: la conmovedora historia de Ricardo Cuenci, la voz del niño que canta “Mi burrito sabanero”

En 1976 el coro La Rondallita grabó la canción en especial con la voz solista del niño Ricardo Cuenci.

El músico César Muñoz, entrevistó a Cuenci en su canal de YouTube La Cata Musical, donde reveló la historia detrás de la famosa canción.

Quién es el cantante de Mi Burrito Sabanero

Ricardo Cuenci fue la voz que le dio vida a la canción Mi burrito sabanero cuando tenía 8 años.

Los niños que participaron de la grabación fueron seleccionados del Coro Infantil de Venezuela y luego se convirtieron en La Rondallita.

Es difícil no recordar. Cada vez que suena la canción lloro, no por lo que nunca gané, sino por la felicidad que produce. Ricardo Cuenci

El tema navideño se popularizó primero en Venezuela, la canción empezó a sonar en las rocolas, pero luego llegó a Puerto Rico y se volvió un éxito.

Ricardo viajó al país caribeño a presentarse en grandes estadios, en distintas oportunidades.

Raúl Blanco era el representante legal de los niños y Edgardo Díaz fue su Manager en Puerto Rico, quien manejó al grupo Menudo por muchos años.

La fama continuó, con fotos, entrevistas, autógrafos y viajes, pero Ricardo y sus compañeros nunca cobraron. “Nunca nos hicieron un contrato. Creo que nos correspondían US$430 por presentación. Jamás recibimos nada”, afirmó Cuenci.

Contó que recibió la propuesta de pertenecer a Menudo, el conocido grupo puertorriqueño, pero su padre se negó, “No sé cuáles fueron las razones. Él me dijo que le parecía correcto, pero que no quería separarse de mí porque era menor de edad”.

Qué pasó con Ricardo Cuenci

Durante la entrevista, el cantante reveló que no recibió ninguna remuneración por las grabaciones o presentaciones.

Asimismo Cuneci, habló con El Periódico de España, en donde contó que su vida no fue fácil. “Mi vida ha sido demasiado complicada. Somos muy humildes. Lo que ganamos es para comer. No recibí ni un bolívar (moneda de su país) partido por la mitad. Aunque lo he pasado mal, intento agarrar los obstáculos con humor. De lo contrario, sería muy doloroso. Me he sentido estafado, defraudado y engañado”, afirmó.

Luego de su éxito como artista, el niño cantante quería continuar con su carrera como músico, pero su familia no tenía recursos económicos para apoyarlo.

Según el medio El Tiempo de Bogotá, antes de cumplir los 18 años, lo encontraron en una tienda robando, por lo que lo metieron preso durante tres meses hasta que un amigo pagó la fianza.

Cuenci trabaja como carpintero, ebanista y laminador, por ello comentó: “Necesito producir. Ojalá alguien me pudiera ayudar para volver a subirme a una tarima. Yo aún canto. El burrito no estaba muerto, sino de parranda”.

El músico y youtuber César Muñoz abrió una cuenta de cooperación, con el objetivo de agradecer por las más de cuatro décadas que ha acompañado a las personas con su legendaria interpretación.