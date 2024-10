Camilo extiende la gira “Nuestro lugar feliz tour 2025” y confirma concierto en Guatemala

Desde el pasado 8 de mayo, el cantante colombiano Camilo mostró que la creatividad está en su máxima potencia y publicó Tres, producción con la que concluyó la serie de EPs (Extended play) de este año como Un y Dos, publicados en febrero y abril respectivamente.

Con Tres, Camilo evidenció su disposición de seguir aprendiendo y explorando nuevos ritmos, instrumentos y rincones de su interior que hacen que su música sea una muestra clara de su identidad, la cual continúa disfrutando de una estrecha conexión con La Tribu.

Tras el éxito de Un y Dos, el cantautor mostró nuevos temas en Tres, disco donde resaltó la originalidad de sus letras arropadas por la cumbia, el pambiche y la balada con fusión tropical. Además, comenzó oficialmente con la cuenta regresiva de su cuarto álbum de estudio.

El 23 de mayo último, Camilo publicó Cuatro, su cuarto álbum de estudio bajo el sello Sony Music Latin / Hecho a Mano, una producción de 12 temas que incluyó el éxito Una vida pasada, junto a Carin León. Además, con este cuarto capítulo el cantante colombiano cumplió su sueño de grabar canciones que rindieran tributo a los sonidos tropicales que marcaron su infancia y juventud.

“Este álbum es importante para mí porque me permitió aprender muchísimo sobre mí, me retó a aprender y a tocar nuevos instrumentos, a darle rienda suelta a mi libertad creativa, a explorar lugares y emociones que viven dentro de mí y también sonidos con objetos cotidianos que no son instrumentos musicales y que esta vez, me atreví a incorporarlos”, indicó Camilo.

“Cada letra cuenta historias con las que muchos se pueden identificar y por supuesto, el amor continúa siendo el foco principal, ¿por qué? Porque es lo que siento y es lo más auténtico que pueden recibir de mí. cuatro es baile y estas canciones nacieron para mover el cuerpo”, agregó el cantante colombiano.

Cuatro está conformado por 12 temas compuestos por Camilo y cuatro de ellos coescritos con Edgar Barrera (No se vale, Misión imposible), Mau y Ricky Montaner (La boda), Morelli (Amor de extranjeros) y Juan David Muñoz Avilés (Una vida pasada, PLIS), bajo la producción de Camilo, Nicolas Ramírez y Nico González.

De acuerdo con Camilo, la inspiración de este álbum viene de los sonidos tropicales como la salsa, la cumbia, el pambiche, el merengue y el vallenato, entre otros, que marcaron la infancia y juventud mientras vivía en Colombia. “Siempre escuchaba a la Sonora Matancera, La Fania y La Sonora Ponceña. Ya más grande empecé a escuchar a Juan Luis Guerra y al Grupo Niche, que fue un referente inmenso toda mi vida, así como Joe Arroyo que es insignia colombiana, entre muchos otros artistas que forman parte de mi ADN”, afirmó Camilo.

“Nuestro Lugar Feliz Tour”

Tras el lanzamiento de su cuarto disco de estudio, el pasado 8 de junio Camilo comenzó su gira internacional Nuestro lugar feliz tour en Europa donde actuó en varios recintos durante aproximadamente dos meses.

El cantante colombiano llevó su gira a Estados Unidos el pasado 26 de septiembre y desde esa fecha se ha presentado en las principales ciudades de ese país, que incluye el primer concierto de su carrera en el afamado Hollywood Bowl en la ciudad de Los Ángeles.

Durante octubre, Camilo ofrecerá conciertos en EE. UU. en ciudades como Chicago, Nueva York, Miami y Orlando. Además, ese mismo mes llevará su alegría a República Dominicana y Puerto Rico.

En su página web oficial, Camilo publicó las fechas en las que ofrecerá más conciertos de su reciente gira y entre noviembre y diciembre se presentará en países como México, Colombia y España.

Concierto de Camilo en Guatemala 2025

Este lunes 7 de octubre, el cantante colombiano Camilo anunció la ampliación de su gira en el 2025 con conciertos en Centroamérica y otros países Latinos.

“Nuestro lugar feliz tour 2025. Yendo a vernos cara a cara con La Tribu de más países. LA FELICIDAD. No falta nada”, fue el texto que Camilo compartió en sus cuentas en redes sociales.

En la publicación, el artista colombiano incluyó un clip de 30 segundos en el que reveló los países y fechas en las que presentará en el 2025.

De acuerdo con la publicación de Camilo, regresará a Guatemala y cantará en el país el viernes 14 de febrero del 2025.

De momento, no hay lugar confirmado para ese concierto. Sin embargo, la promotora local Asa Promotions confirmó que en los próximos días revelará más detalles.

“¡Tribu, estamos de vuelta! Bienvenidos a ´Nuestro Lugar Feliz´el tour de Camilo que llegará a Guatemala el próximo 14 de febrero 2025. Quédate muy atento a nuestras redes para que puedas conocer toda la información del concierto. Prepárate para la preventa”, publicó la promotora.

Ese mismo mes se presentará en El Salvador, Panamá, Honduras, Costa Rica y Perú. Además, la gira continuará en marzo en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador.