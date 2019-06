“Time Waits For No One”, la canción inédita de Freddie Mercury con la que recuerdan su mágica voz

Durante sus conciertos, Freddie Mercury destacó en los escenarios. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una de las leyendas del rock y líder de la banda británica Queen, Freddie Mercury, sigue sonando debido al legado musical que dejó.

Fallecido el 24 de noviembre de 1991, Mercury es considerado como una de las importantes figuras de la industria musical.

Recordado en 2018 con Bohemian Rhapsody, la cinta que protagonizó Rami Malek y que develó parte de su vida y la historia de la banda Queen, Mercury se escucha nuevamente con la aparición de Time Waits For No One, canción que este jueves publicó Universal Music y que el artista grabó en 1986.

Producido por Dave Clark, el tema de Mercury es una versión en la que el líder de Queen se acompaña solo por su piano y proyecta la calidad de su voz, una de las más aclamadas en el mundo de la música.

