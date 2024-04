Carlos Rivera está en su gira Un tour a todas partes, en la que ha estado recorriendo su país de origen, así como España, Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica, por mencionar algunos.

La cita en Guatemala fue el pasado viernes 5 de abril en Fórum Majadas, en una noche llena de romanticismo con cada una de sus letras.

Las redes sociales se inundaron de su presentación, bailes y encuentros con los guatemaltecos. "A partir de este momento yo te pertenezco a ti Guate" fue el saludo con el cual encendió los ánimos de su público que cantó cada una de sus canciones.

Entre el repertorio estuvieron Déjate amarte, Que lo nuestro se quede nuestro y Te esperaba fueron parte de la noche.

Pero, una canción en especial hizo suspirar y gritar al público de emoción. El ex-académico compartió que tiene una canción con la que más personas se han comprometido en matrimonio dentro de su trayectoria.

"En 20 años de carrera jamás se ha pedido matrimonio tantas veces como con esta canción y llevo apenas un año que la lanzamos. Yo no sé si hoy aquí hay alguien que lo vaya a hacer y solo les voy a pedir que esperen la señal para que todos seamos cómplices esta noche", dijo emocionado.

Además, describió que la letra habla de cuando se reconoce que se ha encontrado el amor..."sabes que no tiene a nadie más a quién buscar en este mundo porque has llegado al sitio correcto", expresó.

En ese momento empezó a interpretar La carta:

"Hola, amor mío

Aquí me tienes, escribiendo las palabras

Que debían ser la carta que deseabas que escribiera

Pero, como sabes, no sé hacerlo

Sin que se me escape alguna nota acompañando un verso"...

En el video compartido en redes sociales se observa a una pareja que vive el momento del compromiso mientras es tomada su imagen en las cámaras.

""¿Dijo que sí?", preguntó el artista y el público afirmó al unísono...mientras él emotivamente dijo: "Gracias a Dios...", mientras la pareja se abrazaba.

#CarlosRiveraenGuatemala #untouratodaspartes✈️ ♬ sonido original - Musicaconk @musicaconk El cantante y compositor mexicano @Carlos Rivera dio un concierto en Guatemala el viernes 5 de abril el cual formó parte de la gira “Un tour a todas partes”. Durante su show, Rivera interpretó "La carta", un tema que ayudó a un guatemalteco a pedirle matrimonio a su novia. #CarlosRivera

Otros detalles

Durante la velada musical que Carlos Rivera ofreció en Guatemala, el cantante y compositor fue ovacionado debido a su carisma y entrega con sus admiradores locales.

Carlos Rivera ofreció una velada musical en Guatemala y durante tres horas interpretó sus éxitos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los guatemaltecos abarrotaron el Fórum Majadas en la capital y pese a que el artista intentó despedirse en varias ocasiones del escenario, se resistió y cantó otros temas como muestra de agradecimiento al apoyo que le brindaron en el país y el concierto se extendió a tres horas.

Varios fueron los momentos en los que Rivera arrancó suspiros a los asistentes. Un viaje a todas partes fue el tema con el que comenzó la velada y mientras avanzó con su repertorio, se escuchó Recuérdame, éxito con el que el artista hizo un llamado a valorar a los seres queridos vivos y a recordar con cariño a quienes fallecieron.

Durante varios instantes de la velada, Rivera derrochó talento en el escenario y mostró su habilidad con sus pases de baile. Además, invitó a varias asistentes a subir el escenario con quienes cantó y bailó Amo mi locura.

Carlos Rivera bailó y cantó con un grupo de guatemaltecas a quiénes invitó al escenario durante su concierto en Fórum Majadas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Muchas gracias, Guatemala. Estoy conmovido por tanto amor y cariño durante esta noche. Quiero dar las gracias a cada persona que subió a un avión o viajó por la carretera para venir a este concierto. Deseo que esos kilómetros que recorrieron hayan valido la pena. A cada persona que hizo un esfuerzo grande para comprar una entrada, deseo con todo mi corazón que estén disfrutando, así estén desde la primera, hasta la última fila. A cada uno de ustedes les he dejado un poquito de mi corazón y mientras tú quieras Guatemala, voy a venir aquí a cantarles”, dijo Rivera completamente emocionado.

Carlos Rivera mostró la bandera de Guatemala durante su concierto del 5 de abril. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Antes de despedirse del escenario, Rivera interpretó Un velero llamado libertad y recordó el legado de José Luis Perales, artista que, según indicó, lo ha inspirado durante su carrera. Además, interpretó Calumnia, éxito que lanzó el marzo pasado. “Dios los bendiga. Guatemala me recordó que todo lo vivido ha valido la pena para venir a cantar aquí esta noche”, enfatizó Rivera.