Cara Delevingne: la preocupación que causó la modelo por su salud mental tras ser vista desorientada y caminando sin rumbo

En esta oportunidad, Cara Delevingne causó preocupación en sus seguidores y amistades al ser vista ingiriendo una extraña sustancia en su carro y posteriormente caminar sin rumbo en las calles de Nevada, EE.UU.

La modelo, quien presentaba un aspecto descuidado y ojos desorbitados, protagonizó esta insólita escena después de asistir al festival Burning Man.

Este inusual evento se llevó a cabo del 28 de agosto al 5 de septiembre y tiene la particularidad de no vender comida, bebidas ni ningún tipo de mercancía.

Luego de ser vista de esta forma, las amigas de Cara Delevingne están muy preocupadas por su salud mental y física, de acuerdo a reportes de Radar Online.

Pese a su aspecto desorientado, algunas personas cercanas a Cara Delevingne afirmaron que su estado de salud es óptimo y que no existen motivos para que las personas se preocupen por ella.

“Había permanecido varios días en el desierto, no comiendo mucho y viéndose bastante sucia porque no había tenido oportunidad de bañarse. Sus amigas están preocupadas porque ha tenido un comportamiento errático, pero tiene un buen grupo de personas alrededor de ella. Su hermana Poppy la acompañó al festival. Ella no está sola y su hermana la cuida”, comentó una fuente al medio Daily Mail.