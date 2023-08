Cardi B: El micrófono que la cantante le lanzó a fan fue subastado por esta cifra

El precio de salida del micrófono era de US$500, pero recibió más de 120 ofertas en aproximadamente una semana.

El video de cómo la rapera neoyorquina de padres caribeños tiraba el micro se volvió viral recientemente.

En un momento del concierto Cardi B dijo que tenía mucho calor, e incluso pidió que el público le lanzara agua, lo que varios asistentes hicieron repetidamente entre las risas de la cantante.

A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response https://t.co/FNLQTpQkIG pic.twitter.com/GBFoaNoqoB

