Cardi B: subastan en Ebay el micrófono que la cantante lanzó a una fanática y este es el elevado precio que ha alcanzado

La polémica llegó a tales extremos, que la policía abrió una investigación por agresión en contra de la cantante. Para fortuna de Cardi B, las autoridades no emitirán cargos criminales contra ella.

En medio de la polémica, ha surgido un momento peculiar, ya que el micrófono que Cardi B le lanzó a su seguidora fue encontrado pero en la plataforma de Ebay, ya que está siendo subastado.

La subasta fue abierta por una persona llamada Scott, quien asegura ser el dueño de la empresa que fue contratada para armar el equipo sonoro para el concierto de Cardi B en Las Vegas.

Sin embargo, lo que causó interés en los usuarios es que Scott afirmó que el dinero recaudado en la subasta será enviado a organizaciones benéficas en Nevada.

The highest bid for the microphone Cardi B threw is currently $92,100! 🤯 pic.twitter.com/HLv82qWpk9

— MAD? HURT? ™ (@cardisbirkin) August 2, 2023