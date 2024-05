El popular cantante mexicano Carin León se encuentra en el centro de la polémica después de compartir la portada de lo que será su próximo disco: Boca Chueca.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de Primera Cita dio un adelanto de su nuevo material discográfico, el cual saldrá a la venta el próximo 30 de mayo y contará con 19 canciones.

La portada de este disco muestra a Carin León junto a una extraña mano que jala su rostro, supuestamente perteneciente a “seres oscuros”.

Esta imagen hizo que, a través de redes sociales, miles de personas criticaran la portada del disco y tacharan al artista mexicano de ser “iluminati” e incluso satánico”.

“Ya dejen de venderse al diablo por dinero”, “Muy demoniaco”, “Otro que se pierde en los illuminati”, “Ya no disimulan sus vínculos con la élite” y “Qué triste que Carin hiciera esa portada tan diabólica”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

Ante esta polémica situación, Carin León explotó en contra de los comentarios negativos y acusó a los internautas en creer todo lo que ven en las redes sociales tras acusarlo de “ser un demonio”.

"Sabía que esta portada generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería, pero me llaman oveja a mí cuando ustedes se creen todas las estupideces que ven en internet y uno no puede expresar miedos y dolor en una p*ta portada ni lo que genera en un artista el “demonio” que se vuelve el ojo público", expresó el artista.

"Hay muchísimo más amor en esta portada que en todos esos comentarios, se la llevan jodiendo al prójimo en internet criticando a todo mundo, vaya amor al prójimo y para toda la gente que le ha dado amor gracias por todo y por apoyar este proyecto que para mí es de los más ambiciosos e importantes los quiero un ching*!", concluyó.