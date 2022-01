Carlos Trejo hace peculiar reto a Alfredo Adame para enfrentarse a los puños

El autoproclamado cazafantasmas habló para el programa De primera mano, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, y ofreció 250 mil pesos (Q92 mil 815) a Alfredo Adame para subirse a un ring y pelear con él.

El experto en fenómenos paranormales habló sobre el incidente sucedido este martes 25 de enero y dijo que el actor de 63 años está mintiendo ya que no existió ningún tipo de robo.

De igual forma, agregó que Adame quiere extorsionar a la familia implicada en la pelea para obtener beneficios económicos.

“El carro está ladeado, llega este enfermo, le empieza a golpear el cofre y con la mano en el celular rompió el espejo. Mayte se baja y se ve que en la mano tiene el celular, por lo que lo desarmó. Así que sabemos que lo del robo es un invento de este enfermo”.

Ante esta lamentable situación, Carlos Trejo lanzó un reto a su enemigo número uno y le ofreció una importante suma de dinero para por fin enfrentarse en una pelea tras varios años de rivalidad.

“No hay bronca y lo digo públicamente, yo le ofrezco a Alfredo Adame aquí en tu programa 250 mil pesos (Q92 mil 815) en efectivo y que se suba a pelear conmigo”, dijo Trejo.

El popular periodista mexicano al escuchar el reto de Carlos Trejo bromeó sobre lo injusto que sería esta pelea, ya que Alfredo Adame demostró no estar en condiciones para enfrentarse a otra persona tras su bochornoso incidente.

“Es un abuso de tu parte después de ver cómo se defiende”, comentó entre risas el presentador.

El reconocido cazafantasmas mexicano mostró su indignación ante las autoridades mexicanas por no haber acudido al lugar del incidente de manera inmediata y haber ayudado a que todo se aclarara en ese mismo instante.

“Lo que me llama la atención es la autoridad, es excelente para quitarle los dulces al niño que vende, pero con esto estamos demostrando que estamos viviendo una situación absurda, no se presentaron y eso no duró dos minutos, se ve que estuvo largo”, comentó.

Asimismo, Carlos Trejo informó que se ha puesto en contacto con la mujer que aparece en el video y expresó su disposición a ayudarla, ya que es muy probable que la joven inicie un proceso legal en contra de Alfredo Adame luego de ser agredida por el actor.

“Yo creo que Mayte debe presentarse a decir que fue lo que pasó”, mencionó Trejo.

El popular especialista en fenómenos paranormales también bromeó acerca de la pelea que protagonizó Alfredo Adame en las calles de la Ciudad de México y confesó su descontento ya que la mujer del video logró golpear a su rival antes que él.

“Me molesta porque me ganó, se metió antes que yo”, dijo el cazafantasmas.

Alfredo Adame y Carlos Trejo vienen acarreando diferencias desde hace varios años y esta no es la primera ocasión en la que se retan a una pelea para terminar por fin con su rivalidad.

Los problemas entre ambos llegaron a su punto más alto en julio de 2019, cuando en medio de la conferencia de prensa de su pelea de boxeo, evento que al final no se llevó a cabo, Trejo le lanzó una botella en la frente a Adame, la cual le causó una profunda herida al actor.