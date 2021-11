Carmen Salinas: el “chiste” que Arath de la Torre hizo de la actriz y que ahora lo tiene en la polémica

De acuerdo a las grabaciones del programa matutino en YouTube, los televidentes mostraron su inconformidad ante la actitud de Arath de la Torre en contra de la actriz de 82 años, quien actualmente se encuentra hospitalizada y en un estado de coma debido a un derrame cerebral.

En la entrevista, Arath le pide a Carmen Salinas que “le enseñe sus memes”, luego de que la actriz mexicana tuviera que utilizar su celular para leer todos los nombres de los participantes en la nueva telenovela donde ella aparece.

En ese momento, Arath hizo gestos de burla hacia la cámara, riéndose del hecho que Carmen Salinas se tomara el tiempo para leer todos los nombres del elenco desde su teléfono.

De igual manera, el presentador agregó: “Mire, sí hizo su tarea”, e interrumpió a la actriz mientras ella continuaba leyendo los nombres de los actores desde su teléfono móvil.

“Bueno, pero ahora cuéntenos un poco de ‘Doña Magos’ (personaje que interpreta la actriz mexicana en esta nueva producción)”, interrumpe nuevamente de la Torre a Carmen Salinas.

Luego de estas interrupciones, la actriz de 82 años vivió un momento emotivo al ser invitada a poner una fotografía de su hijo, Pedro Plascencia, quien falleció en 1994 a los 37 años, en la ofrenda que adornaba el foro del show matutino.

En ese momento, de la Torre se mantuvo en silencio. No obstante, luego de finalizar el emotivo momento, la actriz le dirigió una mirada hacia el final del video, aunque no queda clara la razón de esta acción.

Para finalizar, Carmen Salinas invitó a todos los televidentes a sintonizar el estreno de la telenovela “Mi fortuna es amarte”, en donde interpretará a “Doña Magos”, una abuela enferma de cáncer que lucha por mantener su diagnóstico y estado de salud en secreto ante toda su familia.

Los televidentes y usuarios de internet no esperaron para expresar su inconformidad y enojo ante el irrespeto mostrado por parte de Arath de la Torre hacia Carmen Salinas.

“Me pareció que Arath no le tenía paciencia, eso no se hace, a los adultos mayores hay que respetarlos siempre”, “Me parece irrespetuoso y vulgar. Sáquenlo”, , “¿Alguien más sigue pensando que Artah de la Torre no encaja en el programa ‘Hoy’? Sale con cada simplada fuera de tono″, fueron algunos de los comentarios más relevantes de los espectadores en los comentarios del video.

La entrevista se dio tan sólo un par de días antes de que la icónica actriz mexicana sufriera un derrame cerebral, situación que la mantiene internada en el hospital Star Médica en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

El último informe médico de Carmen Salinas informó que la salud de la actriz continúa siendo delicada, aunque actualmente se encuentra con actividad cerebral leve.