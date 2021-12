Carmen Salinas: La emotiva escena protagonizada por la actriz que habla sobre “la muerte”

La actriz de 82 años, reconocida por su trayectoria en la televisión mexicana, se encontraba grabando la telenovela cuando fue hospitalizada y por esta razón tuvo que ser sustituida del programa.

A pesar de no finalizar el proyecto, Carmen Salinas logró filmar varias escenas, la última de ellas emitida el pasado jueves 2 de diciembre.

En este conmovedor episodio “Doña Magos” vence la muerte y tiene una emotiva conversación con “Lucía”, personaje interpretado por la actriz Adriana Fonseca, quien es la esposa de su nieto en esta telenovela.

“Qué bueno que Diosito me prestó vida para conocer a mis bisnietos. De todo lo que me dijo el médico, no entendí ni media palabra”, expresó Carmelita Salinas dentro de su papel de “Doña Magos”.

La escena transcurre en las tribunas de un campo de fútbol, donde el bisnieto de “Doña Magos” se encuentra disputando un partido.

En un momento durante su conversación, Lucía le pregunta al personaje interpretado por Carmelita sobre si le dirá a su familia acerca de sus problemas de salud, a lo que ella responde:

“¿Qué les voy a decir, hijita? ¿Que me voy a morir? Prométeme que siempre vas a cuidar a los dos (en referencia a su nieto y bisnieto)”.

Luego, el niño se une a ellas en las tribunas del campo de fútbol y aparece un colibrí verde, situación ante la cual los tres personajes lo miran sorprendidos.

La última escena de este emotivo episodio muestra a “Doña Magos” en la tumba de “Lucía”, recordando la conversación que tuvo ese día en el campo de futbol con la madre de su bisnieto.

“Quién se iba a imaginar que te ibas a ir tú primero. ¿Te acuerdas que me prometías que ibas a cuidar a mi ‘Chente’? Ahora de dónde voy a sacar salud y fuerzas para hacerlo. Por qué te fuiste hijita”, exclamó el personaje de Carmen Salinas mientras vuelve a observar al mismo colibrí que apareció aquel día.

Carmen Salinas continúa en coma debido a una hemorragia cerebral. No obstante, ya respira por sí misma y ha comenzado a dejar de utilizar un respirador artificial, de acuerdo a declaraciones de su nieta, Carmen Plascencia.

En diversas entrevistas, la nieta de la icónica actriz de 82 años comentó que el hecho de que haya comenzado a respirar por su cuenta es algo positivo, pero esta noticia se debe de tratar con cuidado ya que su estado de salud sigue siendo delicado.

“Mi abuelita está estable, eso es positivo, no ha empeorado su situación y una pequeña buena noticia (con reserva todo porque seguimos en una situación muy delicada y con bastante riesgo), una pequeña mejoría es que ya empieza a dejar el respirador, esa es muy buena señal, eso quiere decir que ya está respirando por sí misma y lo suficiente como para estar un poco de tiempo sin él, e incluso desconectada del respirador, sin hiperventilar y sin necesitarlo, con los signos vitales estables durante su respiración”, informó Carmen Plascencia a los medios.