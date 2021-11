Carmen Salinas: ¿Qué pasará con algunas de las escenas grabadas por la actriz en la telenovela “Mi fortuna es amarte”?

La artista de 82 años aún no ha despertado del estado natural de coma que le provocó este padecimiento médico.

Los familiares de “Carmelita” han estado en constante comunicación con los medios para informar sobre el estado de salud de la icónica actriz y en la más reciente actualización se informó que fue sometida a dos operaciones para mejorar su respiración y facilitar su alimentación diaria.

Previo a sufrir la hemorragia cerebral, Carmen Salinas se encontraba trabajando en la telenovela Mi Fortuna es Amarte, donde interpreta a una señora mayor enferma de cáncer.

Ante la noticia del padecimiento médico de la artista, Nicandro Díaz, productor del programa de televisión, mencionó su deseo de esperar a la recuperación total de “Carmelita”. No obstante, no pudo cumplir su deseo ya que el proyecto todavía no ha sido grabado en su totalidad.

Debido al estado de salud de Carmen Salinas, la producción de Mi fortuna es amarte se vio obligada a sustituirla y buscar un reemplazo en su papel de “Doña Magos”.

El pasado 19 de noviembre, por medio de un comunicado oficial, se anunció que la actriz María Rojo sustituirá temporalmente a Carmen Salinas en la telenovela. Ante esta decisión, los medios de comunicación cuestionaron a Nicandro Díaz sobre lo que sucederá con las escenas que “Carmelita” dejó grabadas.

“Bueno, unas escenas las quitamos, otras escenas las vamos a repetir con la señora María y a partir de ciertos capítulos pues obviamente son solamente las de la señora Rojo”, explicó el productor a la prensa.

Por su parte, María Rojas habló sobre su repentina integración al elenco de Mi fortuna es amarte durante la alfombra roja de una reconocida obra.

“¿Te digo la verdad?, voy a hablar con Nicandro apenas, sé que sí, que ya salió la noticia, lo acabo de ver, pero con Nicandro voy a hablar mañana o el lunes”, afirmó la artista.

Esta decisión fue tomada luego de que los médicos de la legendaria actriz de 82 años informaran que de despertar de coma, “Carmelita” no podría regresar a sus actividades laborales de manera inmediata, ya que tendrá que pasar por un duro proceso de rehabilitación.

“La señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos”, establecieron.