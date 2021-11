Carmen Salinas: Qué se sabe del día en que la actriz caminó del brazo de Luis Miguel durante un importante evento

Ante esta lamentable situación, en los últimos días han surgido nuevamente a la luz varios recuerdos y momentos significativos de la exitosa trayectoria de “Carmelita”.

Uno de los acontecimientos a lo largo de la carrera de Carmen Salinas que ha salido del baúl de los recuerdos es la ocasión en la que la actriz mexicana estuvo acompañada por Luis Miguel en un evento en 1988.

Durante ese año, Luis Miguel disfrutaba de su éxito al alcanzar la fama a nivel mundial con sus canciones La incondicional y Culpable o no. El cantante mexicano se encontraba en la cima de la música latinoamericana.

El 1 de diciembre de 1988, “El Sol de México” fue invitado a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como Presidente de México. Curiosamente, a ese evento también asistió Carmen Salinas.

A la salida de la toma de posesión, Carmen Salinas y Luis Miguel fueron entrevistados por los medios y ambos dieron sus opiniones sobre el presidente mexicano que gobernó desde 1988 hasta 1994.

Durante la entrevista, Carmen se mostró optimista ante la toma de posesión del nuevo Presidente de México. “El licenciado Carlos Salinas de Gortari, creo que nos va a ayudar bastante”, comentó.

Por su parte, Luis Miguel expresó que esa fecha se trataba de “un día muy importante para todos los mexicanos”; de igual manera, comentó que en esa “nueva etapa” todos los mexicanos “debían de esforzarse para mejorar el país”.

Años más tarde, durante una entrevista con el programa Dulce Gipsy, Carmen Salinas confesó la verdadera historia detrás de ese impactante encuentro entre ambas celebridades.

La actriz mexicana explicó que ese día ella había asistido sola al evento, debido a que solamente le dieron un boleto. Sin embargo, a la salida, se encontró con Luis Miguel y él ofreció llevarla a su casa.

“Ahí nos encontramos Luis Miguel y yo… Me dice Luis Miguel: ‘¿Quién va a venir por ti, Carmen?’ Le dije, ‘Nadie Luis Miguel, ¿Me echas un aventón?’. Me contestó: ‘Por supuesto, vente, vámonos’. Y venía Emmanuel y él, y me vinieron a dejar aquí a la casa”, relató la actriz.

Este acto de caballerosidad y muestra de cariño de Luis Miguel, quien en ese momento tenía únicamente 18 años, no fue algo aislado. Carmen y “El Sol de México” se conocían desde hace muchos años atrás y tenían una relación especial.

En una entrevista brindada en agosto de 2019, “Carmelita” comentó que cuando Luis Miguel era pequeño, ella y su sobrino, Gustavo Briones, iban constantemente a desayunar a su apartamento.

“Cuando íbamos a gorrearles el desayuno, Gustavo y yo, en Artículo 123, en el edificio 88 y tanto, en el departamento 2, ahí vivía Luis Miguel de chiquillo. Ahí nos íbamos a desayunar con los papás, con Marcela y luego ella desayunaba en mi departamento”, recordó.

La actriz también reconoció que en esa época, junto a la familia de Luis Miguel, iban a la radio en busca de trabajo.

“Andaban buscando trabajo, ahí en la W Radio. Nos íbamos todos a ver si nos caía huesito”, finalizó.