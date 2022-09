“Casi me atropellan”: los divertidos videos de Olga Tañón mientras baila por las calles de Nueva York

Uno de los videos, que cuenta con más de 14 mil reacciones, muestra a la cantante mientras baila en plena calle.

“Sino me muevo, me va a atropellar un carro porque aquí en Nueva York no respetan a nadie“, dice Olga Tañón mientras se encuentra en la calle.

La persona que graba el video le pide a la cantautora que “se eche un bailecito“, entonces Tañón espera a que un vehículo pase para bailar anímicamente en la calle.

El segundo video muestra a la cantante mientras pasea por las calles de Nueva York. En un momento se topa con una persona que le llaman el Naked Cowboy, ya que solamente lleva puesto un sombrero y ropa interior.

“Miren señores, el que venga aquí a Nueva York debe sacarse una foto con el Naked Cowboy“, dice Tañón en el video.

Luego de tomarse una foto con el peculiar personaje, el Cowboy Naked empieza a tocar una canción en su guitarra, momento en el que ambos personajes empiezan a bailar alegremente.

El segundo video ya cuenta con más de 101 mil reacciones, además de contener varios comentarios graciosos por parte de los seguidores de la cantante.