Caso Octavo Ocaña: declaran culpable a policía por asesinato del actor mexicano que dio vida a Benito Rivers en serie “Vecinos”

El jueves 14 de diciembre, medios mexicanos difundieron que el policía Leopoldo Azuara de la Luz, fue declarado culpable por la muerte de Ocaña, según el fallo que dio un juzgado local.

Bertha Ocaña, hermana del actor, informó a través de su cuenta de Instagram que por fin terminó el juicio del policía por los abusos que cometió contra el actor.

“Han sido los dos años de mi vida más dolorosos. Me haces falta. Sé que estás feliz porque hoy por fin se logró tu justicia”, escribió Bertha en una Storie (historia) en su cuenta de Instagram y en la publicación incluyó una fotografía junto al actor.

“No quiero dejas pasar por alto para dejarle claro a la familia de Leopoldo Azuara de la Luz, que se atrevieron a amenazar a mi mamá aquí afuera de este penal, de estos juzgados, que no les tenemos el más mínimo miedo y que sí, sí somos muy chingones, por supuesto que lo somos y no me interesan en lo absoluto sus amenazas”, añadió Bertha.

