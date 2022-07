¿Cazzu embarazada? Las imágenes que podrían revelar que la rapera argentina se encuentra esperando un hijo de Christian Nodal

En esta ocasión, Cazzu desató nuevamente estos rumores debido a unas imágenes que levantaron sospecha sobre su posible embarazo con el intérprete de música regional mexicana.

Durante la alfombra roja de los Premios Juventud 2022, evento del que Christian Nodal presuntamente fue vetado, la rapera argentina posó frente a las cámaras y sorprendió a sus seguidores con su look.

Cazzu captó las miradas de los presentes al asistir a este reconocido evento musical, el cual se realizó en Puerto Rico, con un vestido de dos piezas y botas negras.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la rapera argentina fueron las poses que hizo frente a las cámaras de los Premios Juventud 2022, ya que desataron el rumor de que Cazzu está embarazada de Christian Nodal.

De acuerdo con sus seguidores, Cazzu estaría esperando un hijo del cantante de No te contaron mal ya que, en todo momento, mantuvo sus dos manos sobre su panza, situación que generalmente representa un fuerte signo de embarazo.

El presunto embarazo de Cazzu habría llegado luego de que el programa Chisme No Like revelara que Christian Nodal se encuentra buscando una mansión en Argentina para comenzar a vivir con la rapera y comenzar una familia juntos.