Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo el pasado 10 de junio en medio de un sinfín de rumores sobre su vida sentimental.

No obstante, todo parece indicar que ambos artistas llevan más tiempo juntos del que habrían revelado en esta entrevista.

"Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, aseguró la hija de Pepe Aguilar a la revista ¡Hola!

Las palabras de Ángela Aguilar dejaron entrever que los cantantes mantuvieron un romance secreto desde hace varios meses atrás y esta teoría se reforzó con la reciente información que se publicó en redes sociales.

Cazzu, según varios internautas, se habría enterado que Christian Nodal le era infiel con Ángela Aguilar desde el pasado 15 de mayo de 2024.

Además, la rapera argentina supuestamente descubrió este engaño de una insólita manera, cuando la cantante de 20 años utilizó una cadena de cruz durante su presentación en Chihuahua.

Le puede interesar: “¡Cazzu, Cazzu!”: el incómodo momento que vivió Christian Nodal en pleno concierto

Este collar era igual a uno que Nodal solía llevar, por lo que Cazzu lo reconoció de inmediato e hizo la conexión de que podría haber sido un regalo de su entonces pareja.

Después de enterarse de esta presunta infidelidad, la “Nena Trampa”, a través de su cuenta de X, publicó un polémico mensaje que fue tomado como una indirecta contra Christian Nodal.

Lea también: Cazzu: el video que podría desmentir su supuesto nuevo embarazo de Christian Nodal

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones”, compartió en esta red social.