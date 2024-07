La artista canadiense canceló su última gira mundial tras recibir el diagnóstico de síndrome de la persona rígida y la noche del viernes 26 de julio en París reaparece con su peculiar voz y talento durante el cierre de una de las inauguraciones más impresionantes que se ha presentado en la historia de los Juegos Olímpicos 2024.

Desde la Torre Eiffel, la cantante apareció en un vestido blanco Dior adornado con perlar y acompañada al piano mientras interpretaba con profesionalismo Hymne à l’amour de Édith Piaf, recordando a una de las grandes exponentes de la música francesa y quien en su vida también pasó por grandes batallas emocionales desde la niñez. Hoy Céline Dion también atraviesa uno de los procesos más complicados en su vida, debido a problemas de salud.

AFP publicó que pocos la imaginaban en París al ver el impactante pasaje del reciente documental Je suis: Céline Dion, donde aparece sacudida por espasmos, vencida por el dolor, en medio de una crisis, debido a que sufre de Síndrome de la Persona Rígida (SPR).



Esta rara patología neurológica sin cura conocida la ha obligado a abandonar su carrera. Durante la inauguración la cantante ha dado una cátedra con su presentación.

"El cielo azul sobre nosotros puede colapsarse

Y la tierra puede colapsar

No me importa. Si me amas

No me importa el mundo entero

Mientras el amor inunde mis mañanas

Mientras mi cuerpo tiemble bajo tus manos

No me importan los problemas

Mi amor, porque tú me amas

Iría al fin del mundo", es parte de lo que expresa esta letra en español.

🇫🇷 LA LÉGENDE CÉLINE #DION CLÔTURE LA FIN DE LA CÉRÉMONIE DES JO DE #PARIS2024.



Dion tiene un vínculo especial con Francia, donde explotó con el disco D'eux (1995), escrito por el compositor francés Jean-Jacques Goldman. En 1997, el planeta sucumbió con My heart will go on, en la banda sonora de la superproducción Titanic, de James Cameron.