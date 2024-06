Céline Dion ha hablado, una vez más y de forma amplia sobre las dificultades de actuar y vivir con el Síndrome de la Persona Rígida en el avance de una reciente entrevista para el programa Today y la cual podrá verse en el canal NBC el 11 de junio a las 00 horas de Guatemala.

Durante la charla, la cantante canadiense mostró algunos de los efectos físicos de la enfermedad neurológica que le ha afectado durante los últimos años. Un ejemplo de estos fue cuando presionó su garganta con los dedos y explicó: "Es como si alguien estuviera empujando tu laringe y faringe de esta manera".

La cantante, conocida por su potente voz, habló en un tono entrecortado y contenido: "Es como si hablaras así, y no puedes ir más alto o más bajo".

También describió cómo la enfermedad afecta otras partes de su cuerpo.

"Se siente como si apuntara mis pies, se quedarían en esa posición. O, si cocino —porque me encanta cocinar— mis dedos, mis manos se quedarían en una posición. Es como un calambre, pero en una posición que no puedes desbloquear".

El Síndrome de la Persona Rígida es una enfermedad neurológica incurable que puede causar espasmos musculares debilitantes, afectando a diferentes áreas del cuerpo.

Céline Dion reveló por primera vez que tenía este diagnóstico en diciembre de 2022. La condición ha llevado a que tenga que cancelar todas sus presentaciones.

La historia de la cantante será dada a conocer en un documental completo, que dará a los fans una mirada cercana a su lucha por volver a actuar a pesar de su enfermedad. La producción se estrenará el próximo 25 de junio.

"Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria... a veces me dificultan caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar como estoy acostumbrada", dijo Dion en su momento. "Todo lo que sé es cantar", añadió. "Es lo que he hecho toda mi vida. Y es lo que más amo hacer".

En febrero de este año, Dion sorprendió al público al aparecer en los Premios Grammy 2024 para presentar el último y más prestigioso galardón de la noche, el álbum del año. Fue escoltada hasta el micrófono donde dio un emotivo discurso sobre el poder de la música, conmoviendo a los presentes.