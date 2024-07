Faltan tan solo horas para que los Juegos Olímpicos de París 2024 sean oficialmente inaugurados con la característica ceremonia de apertura.

Todo parece indicar que una de las artistas invitadas para este evento será la canadiense Céline Dion, quien lleva varios años ausente de la escena musical debido a una enfermedad neurológica.

Las especulaciones sobre la participación de Céline Dion en los Juegos Olímpicos iniciaron cuando la intérprete de My Heart Will Go On fue captada en un lujoso hotel en París a tan solo días de su inauguración.

Cabe resaltar que el posible concierto de la cantante canadiense sería su regreso a los escenarios después de revelar su batalla contra el Síndrome de la Persona Rígida, una rara enfermedad autoinmune que paraliza diferentes aportes de cuerpo y provoca una rigidez corporal progresiva.

La posible actuación de Céline Dion en París 2024 fue revelada por el medio TMZ, quien también mencionó la millonaria cifra que podría llegar a ganar al ser parte de la ceremonia de inauguración.

Según el portal estadounidense, el comité organizador de los Juegos Olímpicos llegaría a pagarle a Céline Dion US$2 millones por la interpretación de una sola canción.

Además, todos los gastos de avión y hospedaje de la cantante de The Power of Love y su familia también estarían cubiertos.

“Están pagando un montón de dinero. Una cantidad ridícula“, comentó una fuente a TMZ.

De concretarse esta presentación, Céline Dion volvería a estar presente en una ceremonia inaugural olímpica, ya que estuvo como invitada en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.