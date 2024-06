Este martes 25 de junio, se estrenó el documental I Am: Celine Dione, producción de Prime Video en donde la cantante canadiense habla sobre su batalla contra el síndrome de la persona rígida.

Céline Dion, a lo largo de este documental, brinda detalles íntimos sobre su vida y los desafíos que enfrenta a raíz de esta rara enfermedad neurológica que la ha mantenido alejada de los escenarios desde el año 2022.

Una de las escenas más impactantes de esta producción muestra a Dion sufriendo una convulsión de varios minutos mientras es atendida por su terapeuta, Terrill Lobo.

Este incidente fue registrado después de una sesión de grabación, por lo que se cree que la sobreestimulación podría desencadenar en estos episodios.

“Fue muy inquietante. Muy perturbador. Sé que es duro para algunos espectadores, también lo fue para mí. Pero te diré que Céline se sintió validada al verse así, y pensó que le ayudaría si otras personas pudieran entender cómo es [el SPS]...”, mencionó Lobo.

Ante la convulsión sufrida en su documental, Céline Dion describió la frustración que muchas veces se apodera de ella debido a las complicaciones de salud que presenta por su enfermedad neurológica.

