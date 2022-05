Centroamérica Cuenta: Panelistas hablan sobre la importancia del presente en la literatura

La uruguaya Fernanda Trías, autora de cinco libros, entre ellos Mugre rosa, seleccionado por el periódico New York Times como uno de los mejores del 2020, opinó que “quizá todo está escrito bajo el Sol”, pero para hablar desde un nuevo lugar es necesario prestar atención al tratamiento de los temas desde el lenguaje.

Elizabeth Duval, filósofa, filóloga y escritora de varios libros, entre ellos, Después de lo trans, apuntó que la aparente originalidad en el presente es vital en los escritos que salen a la luz del mundo, pero también puede estar en riesgo de convertirse en una “aleación” cuando hay un enviciamiento por querer sorprender, incluso desde narrativas que ya se han abordado.

Partiendo de allí, la conversación giró a un punto en el que se buscaba entender las motivaciones de escribir sobre el presente de las autoras y el autor.

Duval, quien además es columnista, señaló que muchas veces el peso del presente y la inmediatez pueden poner en riesgo el valor de piezas novedosas ya que no implican una gran reflexión.

“Hay cosas en el presente que se instalan en la cabeza de las personas y pueden dar vueltas por mucho tiempo”, apuntó la española al referirse a la necesidad de indagar más allá de lo mediático.

Fernanda Trías señaló que es en ese punto donde la literatura y el periodismo distan, ya que la primera busca una conexión más atemporal versus la inmediatez que requieren los hechos periodísticos.

“Durante la pandemia me invitaban a hablar sobre la pandemia y la literatura pero no podía hacerlo. Me costaba procesar cómo me afectaba el encierro. No sentía que quisiera opinar en ese momento, y mucho menos escribir de lo que no tenía perspectiva“, compartió la escritora.

Trías infirió que el tiempo es una oportunidad para distanciarse de algunos temas antes de empezar a escribir. “El tema me elige. Empieza a rondar y llega a aparecerse”.

De esta cuenta, el chileno Cristian Alarcón -periodista y escritor chileno ganador del premio Alfaguara de Novela 2022- señaló la importancia de “obsesionarse” con un tema o una narrativa, pero sobre todo, tratando de tomar distancia sin hablar desde la perspectiva del “yo” únicamente. A su parecer, toda historia es una experiencia para los autores que se transforma en algo más.