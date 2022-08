Charlbi Dean: qué se sabe de la muerte repentina de la modelo y actriz de 32 años

Charlbi Dean, quien nació el 5 de febrero de 1990 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, había participado en la película “El Triángulo de la Tristeza”, del director Ruben Östlund.

Dicha cinta fue galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes de mayo de este año.

La película contaba con actores reconocidos como Woody Harrelson, Amanda Walker, Harris Dickinson, Dolly de Leon, Iris Berben, entre otros. Se estrenará el próximo 7 de octubre.

La actriz también había participado en la serie de super héroes Black Lightning, del año 2018, en donde interpretó al personaje de Syonide por dos temporadas.

Otras producciones en las que había participado la actriz fue en Spud 2: The Madness Continues (2013), Blood in the Water (2016), Don’t Sleep (2017) y An Interview with God (2018).

Dean también comenzó en el mundo del modelaje cuando tenía seis años, y logró firmar con Alfa Model Management a la edad de doce años, lo que le permitió salir en varias portadas de revista, catálogos y anuncios.

La última publicación que la actriz hizo en redes sociales fue el 25 de agosto, y se trató de una sesión fotográfica para una marca de ropa.

¿Motivos de la muerte?

Una publicación realizada por un medio local de Ciudad del Cabo llamado Capetownetc afirma que en el año 2009 la actriz sufrió accidente de tránsito grave.

En el accidente la actriz resultó gravemente herida, con daños en dos vértebras, cuatro costillas, muñeca, codos y órganos internos, entre estos los pulmones.

El medio afirma que el accidente de tránsito pudo haber provocado secuelas en la actriz, lo que ocasionó su muerte.