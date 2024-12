¡Charlie Cox podría unirse a los Avengers! El regreso de Daredevil al UCM 

En la publicación, se muestra al actor intensificando su entrenamiento para su esperado regreso en Avengers: Doomsday, lo que ha generado gran expectación entre los fanáticos del UCM.

Charlie Cox, famoso por su papel como Daredevil en la exitosa serie de Netflix de 2015, podría estar a punto de unirse a los Avengers en la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿Charlie Cox en Avengers: Doomsday?

El post en Instagram del gimnasio, que muestra a Charlie Cox junto a su esposa, Sam Cox, detalla que el actor se encuentra en plena preparación para interpretar nuevamente a Matt Murdock/Daredevil en la nueva película de los Avengers. El pie de foto de la publicación dice lo siguiente:

"DAREDEVIL VISTO EN DFRNT. ¡Ha sido increíble tener a Charlie y su esposa, Sam Cox, en DFRNT durante las últimas semanas! Charlie está entrenando para su papel en la próxima película de Marvel, donde interpretará a Daredevil. ¡Ha sido un verdadero placer trabajar con ustedes dos y estamos ansiosos por verlos en la pantalla grande!"

Aunque la noticia no ha sido confirmada oficialmente por Marvel Studios o Disney, la publicación deja claro que el regreso de Charlie Cox al UCM es inminente, generando gran expectación entre los fans.

Daredevil en el UCM: Un regreso esperado

Según recuerda el medio Infobae, a pesar de la cancelación de la serie de Daredevil en 2018, Charlie Cox ha continuado interpretando a Matt Murdock/Daredevil en varias películas del UCM. Su primera aparición post-cancelación fue en Spider-Man: No Way Home (2021), y desde entonces, ha tenido cameos en She-Hulk: Attorney at Law (2022) y Echo (2024).

Incluso, añade el medio, Daredevil apareció en el arte conceptual del parque temático Avengers Campus en California, lo que podría indicar un papel más prominente para el personaje en el futuro cercano. Si se confirma que Cox está en Avengers: Doomsday, se sumaría a un elenco de lujo que incluye a Chris Evans, Hayley Atwell y Robert Downey Jr.. Además, se ha filtrado que los miembros de Los Cuatro Fantásticos (Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach) también harán su aparición en esta película, cuyo rodaje comenzará en 2025.

El regreso de Daredevil con "Born Again"

Por otro lado, los fans de Daredevil tendrán más motivos para celebrar, ya que Disney+ ha confirmado el estreno de Daredevil: Born Again, una nueva serie que retomará la historia del popular héroe. Su estreno está programado para el 4 de marzo de 2025.

En una entrevista con Empire Magazine, Charlie Cox reveló que la nueva producción mantiene la continuidad de la serie original, respetando las relaciones y dinámicas previas de los personajes. Matt Murdock continuará siendo el abogado y vigilante que los fans ya conocen, y el bufete de abogados Nelson, Murdock & Page será el escenario principal, tal como se estableció en la tercera temporada de la serie original.

El regreso de Wilson Fisk, interpretado por Vincent D’Onofrio (conocido como Kingpin), traerá caos a la vida de Matt Murdock, interrumpiendo su búsqueda de paz y estabilidad.

"Matt ha encontrado la paz con su rol como abogado y vigilante. Pero entonces, por supuesto, todo se complica", comentó Cox sobre su personaje en la serie.

3 years ago today, Charlie Cox made his MCU debut as Matt Murdock in 'SPIDER-MAN: NO WAY HOME' as Peter Parker's lawyer. pic.twitter.com/VetrfYGU9Q — MCU Film News (@MCUFilmNews) December 17, 2024

Además de la serie Born Again, Charlie Cox también participará en la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man, lo que refuerza aún más su posición dentro del UCM. Con todas estas producciones, parece que el futuro de Daredevil es más brillante que nunca.