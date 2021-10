Chespirito y Chabelo: ¿qué se sabe de su rivalidad y de cómo era su relación?

De acuerdo con el comediante, un personaje de ese programa no asistió a una grabación y debido a su ausencia, le pidieron que tomara su lugar y con ello solventar la producción.

A Xavier López le pidieron contar un chiste de un libro y el protagonista de su momento de fama fue un niño llamado Chabelo.

Su programa llamado En familia con Chabelo ha sido catalogado como uno de los programas infantil más longevo del mundo y duró al aire 48 años. Diferentes generaciones de mexicanos y de toda América Latina vivieron los concursos y ocurrencias de este personaje que regalaba singulares premios desde bicicletas hasta diversidad de juguetes.

Mientras Roberto Gómez Bolaños, recordado como Chespirito, se ganó al público en programas como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín o el Chómpiras, en los que utilizó personajes llenos de genialidad para divertir a través de la TV.

Roberto Gómez Bolaños, que nació el 21 de febrero de 1929, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, cantante, director y productor de televisión. Murió a los 85 años el 28 de noviembre de 2014.

La rivalidad

Durante décadas se ha hablado que estos dos personajes eran rivales. Ambos exitosos en sus programas y llegando cada vez más lejos a nivel internacional.

En una entrevista publicada en Primer Impacto compartió hace unos años Chabelo asegura que esto ha sido un mal entendido. “Roberto ha sido para mi una de las personas que más admiro porque ha sido muy constante y amorosa de su trabajo”, responde como Xaviel López.

Esto fue posible confirmarlo años después. En en uno de los último homenajes a Chespirito los personajes se dan un abrazo fraterno.

Este video muestra un homenaje que se le dio a Chespirito después de su muerte. En las imágenes se observa a Chabelo llorando en la despedida de uno de los mayores íconos de la comedia mexicana.

El Diario El Comercio de Perú recordó en un artículo que en el momento de la muerte de Bolaños, Chabelo expresó: “como ser humano estoy muy consternado porque no estoy en México. Me avisaron de esta noticia y lógicamente ha sido un impacto muy grande por el gran cariño, respeto y admiración que le tuve y le tendré siempre a Roberto. Sé que todos vamos para allá, pero cuando sucede es una noticia muy triste, a mí me pegó muy fuerte”, dijo mientras se encontraba en Texas.

“Se ha ido un hombre ejemplo de lo que es ser hombre, eso es Roberto para mí y lo siento mucho”, agregó.