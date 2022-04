Chicas Pesadas: Qué se sabe del proyecto que podría reunir por primera vez a Belinda y Danna Paola

Sin embargo, varios de sus seguidores han esperado con ansías alguna colaboración entre estas celebridades.

Algunos rumores han sugerido que no se ha dado la oportunidad por una rivalidad entre ellas, sin embargo, han declarado en múltiples entrevistas que se tienen admiración mutua, solo que no se han dado las condiciones apropiadas para que esto suceda.

Esta oportunidad parece estar más cerca ya que Alejandro Gou, productor de teatro y empresario del entretenimiento mexicano, ha confirmado que ambas han aceptado salir en el remake de la popular película Mean Girls (Chicas Pesadas), una adaptación enfocada al público mexicano.

En una reciente entrevista, Gou declaró que ambas actrices dieron el “si” para empezar con la producción de esta adaptación de la película del año 2004.

Únicamente está esperando que le cedan los derechos de la obra para empezar con la preproducción del proyecto.

Será? 🔥😏 las princesas del pop latino, en chicas pesadas? QUIEROOOO🤩🤩🤩 Danna x Belinda pic.twitter.com/DkuHvCvOr4 — Alexis (@alexisdreamerdp) April 19, 2022

“Estoy friegue y friegue que me den los derechos, porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo porque en cuanto me los den yo tengo el sí de Danna y el sí de Belinda”, aseguró el productor.

El productor agregó que ha trabajado de forma separada con las dos actrices, admitiendo haber sido una experiencia agradable. Por lo que ahora las busca para esta adaptación de la cinta protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams.

“Si se llega a dar algo con Danna y con Belinda, quiero hacer Mean Girls. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer Mentiras. No sé, no hay nada concreto, pero siempre están contempladas”, comentó.