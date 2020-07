Chiwetel Ejiofor, el antihéroe de la nueva superproducción de Netflix

Netflix continúa reclutando a las más importantes figuras del cine de Hollywood. Entre ellas, hay algunas con quienes ha establecido una próspera relación, que se expresa en más de una producción. Tal es el caso del británico Chiwetel Ejiofor, quien regresa a la plataforma de streaming para formar parte del reparto que da vida a The Old Guard, la nueva superproducción original de la compañía de streaming.

Lea más Muere lingüista Narciso Cojti Ingrid Reyes 17 de julio de 2020 a las 09:34h

Anteriormente, el nominado al Oscar por 12 Years a Slave protagonizó para Netflix las películas Come Sunday y The Boy Who Harnessed the Wind, resultando en entregas que reafirman su impecable talento. Ahora el actor británico se encamina hacia una nueva aventura cargada de acción, en una cinta que proviene de la adaptación de la novela gráfica del mismo nombre, de Greg Rucka: The Old Guard.

Para Ejiofor, participar en ella representa el cumplimiento de un anhelo largamente acariciado: trabajar con la directora Gina Prince-Bythewood, sueño que surgió en él tras ver la película Beyond the Lights, una de las obras más reconocidas de la cineasta.

“Es una directora que realmente me gusta, así que intenté trabajar con ella. Nos conocimos, hablamos sobre el personaje y los problemas morales y éticos por los que atraviesa. Así fue como se concretó la participación”, dijo a Forbes Life el actor, quien ha dado un giro imprevisto a sus anteriores participaciones, al interpretar a Copley, un personaje al que describe como alguien que brinda mucha emoción y posee gran fortaleza interior.

Copley es el responsable de asignar una misión especial a un grupo de mercenarios liderados por Andy, personaje interpretado por Charlize Theron. El singular comando posee una cualidad misteriosa que habrá de salir a la luz. Ejiofor considera que su personaje va más allá de ser un antihéroe, puesto que está cargado de complejidad.

“Siento que todos los personajes son complejos, y creo que es ahí donde radica la fortaleza de la película. Todos, como en el mundo real, están tratando de descubrir cómo ser, [de encontrar] el camino para seguir siendo seres humanos bajo cualquier circunstancia”, explicó, lleno de entusiasmo por compartir créditos con Theron, cuyo personaje se encarga de llevar al espectador a una trama de alto impacto. “Fue una experiencia genial. Soy un gran admirador de su trabajo. Es una actriz dramática fenomenal que es capaz de contar las historias con todo un rango de habilidades”.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría tener las mismas habilidades inmortales de los personajes de The Old Guard, el actor respondió que, aunque la idea de vivir para siempre es tentadora, desde su perspectiva el poseer esta cualidad le conduciría a vivir una experiencia similar a la que plantea la cinta: sobrellevar la frustración de presenciar cómo la humanidad repite los mismos errores una y otra vez sin poder intervenir.

Secuela a la vista

Ejiofor no descartó la posibilidad de que se materialice una secuela del filme. De hecho, subrayó el potencial que tiene esta cinta para seguir el patrón de las producciones originales de Netflix con base en su éxito. “Bueno, quién sabe; ya veremos. Estoy muy emocionado de ver a dónde va. Creo que hay una oportunidad rica para continuar explorando alguno de estos personajes; así que, realmente espero que haya posibilidad de dar continuidad a la película”, afirmó.

En tanto este potencial no se convierta en realidad, el actor estará enfocado en su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar, de nueva cuenta, a Barón Mordo, en la segunda entrega de Doctor Strange, la cual empezará a filmarse próximamente. Mientras tanto, The Old Guard ingresa al catálogo de Netflix como la apuesta fuerte de la compañía en este mes de julio.

Artículo originalmente publicado en la edición impresa de Forbes México (Julio 2020).

* En alianza con Forbes México, artículo de Forbes Staff.