Chris Hemsworth (Thor) habla sobre qué ha significado su riesgo de Alzheimer: “Fue una buena patada en el trasero y un recordatorio…”

El superhéroe dijo a Men’s Health que se ha visto obligado a hacer cambios desde que se enteró de esta posibilidad.

“Estás pensando constantemente que vas a vivir para siempre, especialmente cuando eres joven”, dijo Hemsworth en Limitless. “Entonces que me dijeran que esto podría ser lo que podría eliminarte fue como, vaya, me dejó un poco desconcertado”.

Peter Attia, fue el médico consultor, quien también dice que el hecho que tenga posibilidades no determina su destino. Podría no llegar a desarrollar la enfermedad, de igual manera alguien que no tiene el gen podría desarrollarla.

Lo cierto es que Hemsworth le ha motivado a tomar medidas para disminuir las posibilidades.

“Fue una buena patada en el trasero y un recordatorio de que debo hacer todo lo que esté a mi alcance para tener la mejor oportunidad de pelear”, dijo Hemsworth. “Cualquier trabajo que esté haciendo por la salud de mi cerebro beneficia al resto de mi cuerpo; lo convertimos en algo positivo”.

El actor quiere inspirar a otras personas en situaciones similares a “ir y hacerse chequeos o comprender más sobre la salud del cerebro y ver qué tienen en su poder para cambiar”.

¿Cuáles son esos cambios a los que se somete el actor?

El ejercicio es fundamental. En ese caso Hemsworth tiene un avance por el entrenamiento al que se somete. “Siempre he sido bastante constante con mis compromisos de ejercicio, pero últimamente he sentido realmente la importancia de tomarse un tiempo para uno mismo sin ninguna voz o estímulo externo y dedicar tiempo a la quietud”, dijo a la revista en exclusiva.

Aseguró además que hace meditación y trabajo de respiración. A eso se le suma que hace constantes rutinas de sauna y baños de hielo.

También está dando prioridad a dormir más. “Tengo un enfoque más consistente en mi sueño”, dice. “Trate de mantenerse alejado de las pantallas una hora antes de acostarse y leer la mayoría de las noches definitivamente ayuda. Además, enfóquese en no apegarse a cada pensamiento y sea el observador del ruido cuando sea posible, simplemente alejándose de la charla interna”.