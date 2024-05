Recientemente en un episodio del podcast Happy Sad Confused, el actor estadounidense Chris Pine revivió uno de los momentos más difíciles de su vida al recordar su fallida audición para la serie de televisión The O.C., estrenada en 2003.

Aunque el actor aseguró que en ese entonces tenía el talento para realizar papeles protagónicos, también confesó que no le fue posible llevar a cabo su actuación en The O.C. por su "terrible piel".

En el libro Welcome to The O.C.: An Oral History, el director de casting para la serie, Patrick Rush, reveló que Chris Pine no consiguió el papel principal en la serie de Fox debido a sus problemas de relacionados al acné.

Pine aprovechó el espacio de Happy Sad Confused para concienciar sobre el acné, señalando que puede ser más que una fase pasajera en la vida de un joven. El actor mencionó durante su participación que el acné puede ser incapacitante en términos emocionales.

"Puedo entender que querían tener gente guapa haciendo cosas bonitas. No es divertido hacer audiciones cuando tienes mala piel. Fue uno de los puntos más traumáticos de mi vida", agregó.

El papel de Ryan Atwood al que había postulado Chris Pine en The O.C. finalmente fue dado a Ben McKenzie.

Pine concluyó su paso por Happy Sad Confused con un mensaje de esperanza para quienes luchan contra problemas de piel persistentes, recordando que eventualmente todo mejora.

"Para cualquiera que esté experimentando eso: Te entiendo, te escucho, he estado allí, lo sé. Sé lo deprimente que puede ser y la clase de profundidades de tristeza a las que puede arrastrarte, pero hay un día más brillante", compartió el actor quien se encuentra promocionando la película Poolman.

La película en la que actúa fue también dirigida por él mismo y cuenta la historia de Darren Barrenman, un limpiador de piscinas de Los Ángeles que un día es abordado por una femme fatale, quien le busca para investigar un caso corrupción.

La actitud de Pine hacia todo, desde críticas negativas hasta su propio aspecto, demuestra que ha aprendido a superar incidentes como una mala audición.

El actor ha interpretado a dos de los personajes más icónicos del mundo "nerd", como el Capitán Kirk en tres películas de Star Trek y el interés amoroso de Wonder Woman, Steve Trevor.