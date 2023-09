Christian Chávez: Las críticas que recibió por usar traje de mariachi con tenis durante un concierto de RBD y esto respondió

A pesar de que el concierto llenó las expectativas de los asistentes, la polémica se originó en redes sociales.

Durante el show, Chávez usó un traje de mariachi color rosa y tenis dorados mientras interpretó el tema Tu amor. Su vestuario provocó la reacción de varios admiradores, así como la de Luisa Echeverría, la reina de la Federación Mexicana de Charrería.

“Yo, Luisa Echevarría, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes”, fue el texto que publicó Echeverría en sus cuentas de redes sociales.

Lea más: “No son nadie sin Shakira”: la crítica de Laura Bozzo ante las recientes vacaciones de Piqué y Clara Chía Martí

Rápidamente otros usuarios apoyaron el comentario y le exigieron a Chávez que utilizara el traje de charro correctamente.

La respuesta de Chávez

El cantante, actor e integrante de RBD respondió a las críticas y publicó un video como Storie (historia) en su cuenta de Instagram en el que dio detalles de su traje.

“Hola, mi gente como están, espero que bien, oigan estoy haciendo este mensaje, porque algunas personas se ofendieron por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar. El traje de charro tiene otras características y obviamente por lo que estoy haciendo este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho”, dijo Chávez.

El cantante aclaró que el traje que utilizó no es de charro, pero que es una representación de la mexicanidad, como el color rosa. “Esto es un show, no soy charro, no soy competencia de charro y obviamente respeto mucho a esa comunidad y si se sintieron agredidos, lo siento”, concluyó.

Lea también: La operación de búsqueda mundial para encontrar el bajo de Paul McCartney, el “más importante de la historia”