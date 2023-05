Christian Nodal: Cómo eliminar tatuajes de la cara, cuántas sesiones lleva y cuál es el precio en Guatemala

“Lo bueno es que es menos tardado el dolor. Me tardó como 15 minutos, pero también es un proceso muy cansado porque tienes que estar con cremitas y cuidándote del sol”, comentó el cantante en el pódcast Escuela de Nada.

Ante la interrogante de si borrar un tatuaje del rostro es más doloroso que eliminarlo de cualquier otra parte del cuerpo, la dermatóloga Vivian Ortiz indica que depende de factores como el umbral de dolor que tenga cada persona, el tipo de técnica que se utilice, el tamaño del tatuaje y el tipo de anestesia local.

“Aunque es común que la mayoría diga que sí es más molesto que cuando se lo hicieron, sobre todo en el rostro porque tenemos los nervios más sensibles”, agrega la profesional. Esto es debido a que la tinta del tatuaje está ubicada por debajo de la capa superior de la piel.

Cómo borrar un tatuaje

Los motivos para eliminar un tatuaje varían según la persona. Algunos son porque ya no se identifican con las razones por la que se lo hicieron o porque no les gustó cómo quedó el diseño. En el último caso, es importante saber que no se puede borrar inmediatamente, sino que se debe esperar a que la piel sane.

Las técnicas más frecuentes para eliminar tatuajes son la cirugía láser, la eliminación quirúrgica y dermoabrasión y peelings químicos, sin embargo, las tres últimas son procedimientos invasivos y dolorosos, incluso, pueden dejar cicatrices.

Por ello, la más usual es la cirugía láser, ya que las partículas de tinta absorben la luz intensa del láser sin dañar las células sanas circundantes. Las partículas se rompen en pequeños fragmentos que luego son absorbidos por el proceso de limpieza natural del cuerpo, por lo que el procedimiento de borrado tarda varios meses, explica Sophia Sosa, de la clínica estética Regenerum.

Cuántas sesiones se necesitan

Para borrar un tatuaje se requieren varias sesiones. El número exacto para un mejor resultado dependerá del tamaño, localización, profundidad y color del tatuaje. Además, cada sesión debe realizarse cada dos o tres meses para que el cuerpo tenga más tiempo para eliminar el pigmento de la piel.

“El número de tratamientos es difícil de predecir. Los tatuajes simples, con menos tinta, los antiguos y los hechos por aficionados requieren menos sesiones, porque suelen quedarse en las capas más superficiales de la piel, pero es imposible decir un número exacto. Nosotros hemos atentado a personas con tatuajes que han desaparecido con solo dos o tres tratamientos, pero también a otras que después de 12 sesiones sus tatuajes no se han borrado por completo”, indica Sosa.

El precio para borrar estas marcas de la piel dependerá del número de sesiones que se requieran. El precio de mercado en Guatemala es de aproximadamente Q850 quetzales por sesión de un tatuaje tamaño estándar (5x5cm).

¿Duele borrar un tatuaje?

Ante la interrogante de si duele eliminar un tatuaje, las expertas indican que realmente pica o arde, pero la molestia es leve. Sin embargo, se suele colocar una crema anestésica en el área una o dos horas antes del procedimiento o una inyección con un anestésico para que esa zona de la piel quede insensible antes del procedimiento y así se eviten las molestias.

“En mi opinión, sin anestesia es un poco doloroso, pero muchos pacientes seleccionan esta opción. La inyección en la zona a tratar hace que el procedimiento sea indoloro y la crema anestésica está en un término medio y es la opción más popular”, comenta Sosa.