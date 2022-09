Christian Nodal: cuál fue el consejo que Lupillo Rivera le dio al cantante para dejar atrás su ruptura y superar a Belinda

Durante su más reciente aparición en público, Lupillo Rivera asistió al programa Pinky Promise para hablar sobre sus nuevos proyectos artísticos y su vida personal.

A pesar de esto, la entrevista dio un giro sorpresivo luego de que el intérprete de Sufriendo a solas fue cuestionado sobre el triángulo amoroso que protagonizó con Belinda y Nodal hace algunos años atrás.

Lea también: Christian Nodal: Estas son las condiciones millonarias del cantante para actuar en Colombia

Lupillo Rivera, quien se vio incómodo y molesto ante esta situación, fue acorralado por el público ante las preguntas sobre qué consejo le daría a Christian Nodal para superar a Belinda.

“Yo creo que la mejor terapia que tenemos los artistas, que tenemos los compositores, los cantantes es dedicarnos a nuestro talento, dedicarnos a eso, ahí es donde te desahogas, ahí es donde tu lloras solo, ahí es donde tú compones, ahí es donde sacas todas las tristezas que traigas dentro de ti y que nadie te vea, que nadie te vea”, reveló Lupillo.

Le puede interesar: Piqué: la polémica decisión que podría alejar al futbolista de Clara Chía Martí y reencontrarlo con Shakira

Asimismo, recomendó a Christian Nodal desahogar sus sentimientos al realizar distintas actividades, como meterse en un clóset a reflexionar por horas.

“Yo he estado en un clóset, se los juro, horas, y sale todo. Llorar a gusto, no tienes que pistear, no tienes nada, simplemente quererte tú y dedicarte a lo tuyo. Van salir cosas muy cab***** que no puedes hacer cuando estás bueno y sano, salen cosas y composiciones que dices: ‘¿Cuándo compuse esta rola?’ o ‘¿Cómo canté esta canción de esta manera?’. Y eso es lo más saludable para cualquier persona, para cualquier persona, especialmente los artistas”. confesó el cantante.

Lea más: “A mí nunca me regalaron nada”: las revelaciones de Christian Nodal sobre su dura infancia y los problemas que tuvo con sus padres

Para finalizar, Lupillo Rivera habló sobre el tatuaje de la cara de Belinda que se hizo durante su relación y confesó que no se arrepiente pues fue algo que quiso hacer en ese momento de su vida.