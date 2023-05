Christian Nodal cuenta el proceso que llevará eliminar los tatuajes de su cara (las sesiones, por qué no borrará todos y a qué le tiene miedo)

El pasado 11 de mayo se publicó en YouTube, un episodio de Escuela de Nada, un podcast de comedia improvisada presentado por Leo Rojas, Chris Andrade y Nacho Redondo en el que participó el intérprete de Adiós amor y Botella tras botella.

Durante la charla, Nodal fue cuestionado por diversos temas incluyendo sus tatuajes, especialmente de los que tiene en su rostro.

El cantante mexicano confesó que ya comenzó el proceso de eliminarlos, aunque afirmó que existe una razón por la que no borrará todos.

Las sesiones para eliminar tatuajes

De acuerdo con el músico mexicano para eliminar tatuajes de su rostro deberá someterse a un procedimiento que consiste entre seis a nueve sesiones y que cada una de ellas es dolorosa. Además, dijo que borrar los tatuajes es más doloroso que hacérselos.

“A mí me dolió muchísimo más que cuando me los hicieron. Lo bueno es que es menos tardado el dolor y me tardó como quince minutos, pero es un proceso muy doloroso y cansado”, dijo Nodal durante la conversación y reveló que oficialmente que Escuela de Nada era el primer podcast en el que participaba y nombró a los conductores como sus padrinos.

Nodal dijo apenas pasó por su primera sesión y que cada una lleva tiempo y cuidados. “Es complicado porque obviamente tienes que aplicarte cremitas, tienes que estar cuidándote del sol, y yo que no soy nada de eso de cuidarme la cara”, agregó.

¿Por qué Nodal no borrará todos los tatuajes de su cara?

Según el cantante mexicano, se eliminó algunos tatuajes, pero que debe de esperar para que no se noten. “Ya tuve mi primera sesión y me eliminé algunos, pero ya los otros los voy a dejar. Me dolió muchísimo y pues para lo que se fue, no sé porque todavía están bien visibles”, reveló.

¿Cuál es el miedo de Nodal al borrar los tatuajes de su cara?

Nodal dijo que antes de pasar por un proceso de eliminación de tatuajes se debe de investigar con quien y a donde asistirán debido a que hay que tener cuidado con un proceso tan delicado.

“Recomiendo 100 por ciento tener mucho cuidado con esto, porque es la piel y dependiendo las zonas también. Vi unas fotos de personas que lo hicieron en el brazo y resultaron con llagas”, dijo el músico mexicano.

El artista también dijo que el procedimiento es delicado y confesó a qué le tiene miedo. “Durante el procedimiento quedan costras porque te duermen y te inyectan y yo le tengo miedo a las inyecciones”, concluyó.