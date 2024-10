Christian Nodal habló con el exnovio de Ángela Aguilar: ¿cuál fue el motivo?

En 2022 Ángela Aguilar protagonizó un escándalo luego de que se filtraran unas fotografías en la que la joven cantante sale besando a un hombre.

Días después, se reveló que este misterioso sujeto en realidad era Gussy Lau, compositor mexicano que trabaja con Pepe Aguilar y le lleva 15 años a la intérprete de Dime Cómo Quieres.

Esta polémica filtración, la cual presuntamente se dio por un amigo de Gussy Lau, hizo que Ángela Aguilar se sintiera expuesta en redes sociales y tomará la decisión de finalizar su relación con el compositor mexicano.

Dos años más tarde, Ángela Aguilar, vuelve a estar en el ojo de los medios de comunicación y se hizo tendencia, después de confirmar su relación con Christian Nodal y casándose con él en julio 2024.

En el programa de televisión mexicano Ventaneando, Lau habló recientemente sobre la nueva relación de Águilar. Comentó que en 2023 tuvo un acercamiento con Christian nodal, esposo de la intérprete. “Él me habló en febrero para pedirme canciones para su disco y tuvimos un acercamiento, pero ya no creo que me las vaya a grabar”, aseguró.

En el video también habla sobre el matrimonio de su expareja con Christian Nodal, asegurando que está contento por ellos y deseándoles lo mejor a la feliz pareja. Sin embargo, menciona que ahora es posible que Nodal no quiera trabajar con él, aunque Lau estaría dispuesto a hacerlo.

Lau también agregó que, desde la polémica, jamás tuvo un acercamiento con la familia Aguilar: "Porque un contrato todavía hay; de hecho, en el último disco, Pepe me acaba de grabar una canción que se llama Hojas de Otoño. La puerta laboralmente nunca se cerró, nunca me detuvo ni me bloqueó puertas", expresó el cantante.