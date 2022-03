Christian Nodal: la increíble historia de la fan que se disfrazó de vendedora para ingresar a la zona VIP de un concierto del cantante

Por medio de un video en TikTok, Ana Varela relató que pudo comprar una entrada en la zona general del concierto, la cual tenía un precio de alrededor de 10 dólares.

Sin embargo, esta seguidora de Christian Nodal quería ingresar a la mejor zona del concierto, el área VIP, valorado en US$500.

El día del concierto, Ana Varela ingresó al Estadio Monumental de Chihuahua y le pidió prestada su cubeta de cervezas y chaleco amarillo a uno de los vendedores para intentar colarse hasta enfrente y ver a su artista favorito en primera fila.

“El señor me dijo: ‘claro que sí, mi hija. Trate, pero no creo que la dejen entrar porque no nos están dejando entrar con esta cosa amarilla. Yo me lo puse y dije: ‘yo voy para allá'”, aseguró en el video.

A pesar de sus intentos, tal y como le había advertido el vendedor, no la dejaron ingresar a la zona VIP; sin embargo, habló con otra persona encargada de vender bebidas y le dijo que solamente necesitaba vestir toda de negro y tener una canasta de producto para ingresar a los lugares más cercanos al escenario.

“Traté de entrar y me dijeron: ‘No puede entrar porque está es zona VIP. Acá se necesita uniforme bien bonito, blanco y negro’… Yo siempre he dicho el que persevera alcanza, así que hablé con el que vende papas y le dije: ‘En ti está que yo esté en el VIP’ y me dijo: ‘Claro que sí, sólo necesitas una canasta con papas'”, relató.

Afortunadamente, Ana Varela vestía totalmente de negro durante el concierto y con un poco de esfuerzo pudo lograr su objetivo y ver a Christian Nodal desde el mejor lugar de todo el estadio.

“Yo literalmente venía del gimnasio, toda de negro, así como me ven en la foto y terminé en la zona VIP porque el muchacho que vendía las papas me dejo entrar sin pagar ni un peso”, indicó.

La fan del intérprete de Adiós amor también relató que algunos minutos después de su ingreso a la zona VIP, dos hombres de seguridad se le acercaron y por un instante pensó que su plan había sido descubierto.

“Estaba bien feliz y de repente llegan dos policías y me dicen: ‘¿Mi hija me vende dos papas?’ y yo así de ‘cállate el hocico’, yo no sabía cuánto costaban y les dije: ‘sí están en 100 pesos’, mi corazón latiendo porque no sé si eso es muy caro o muy barato, me da un billete de a 200 y yo: ‘no traigo cambio señor’, y me dice ‘no, dame dos’, y pues yo le vendí las papas”, añadió.