La figura del cantante regional mexicano Christian Nodal ha estado envuelto en numerosas polémicas y escándalos, sobre todo en lo que respecta a su vida amorosa.

Y es que parece sorprendente para muchas personas que el intérprete de éxitos como "Ya No Somos Ni Seremos", "La Intención", "La Mitad" y "De Los Besos Que Te Di", haya pasado por numerosas relaciones sentimentales en un lapso de tiempo bastante corto.

Desde que estuvo en una relación con Belinda en 2022, con Cazzu en 2023 y ahora con la cantante Ángela Aguilar, Christian Nodal ha estado en el foco de las críticas de seguidores y medios por terminar sus relaciones y en poco tiempo iniciar otra, inclusive cuando en anteriores relaciones ya se había comprometido.

Incluso el caso ha llamado la atención de los expertos en psicología, ya que algunos afirman que el hecho de que Nodal esté constantemente en relaciones amorosas diferentes, puede denotar supuestos "comportamientos nocivos".

Tal es el caso de la publicación del Centro de Psicoterapia Ser Familia, un centro de atención psicológica ubicada en Perú que mencionó recientemente en su red social Facebook que el caso de Christian Nodal puede tratarse de un supuesto "comportamiento nocivo", y que tanto hombres como mujeres pueden actuar de la misma manera.

"Y aunque sabemos que este caso es actualmente polémico porque es un famoso, recordemos que hay comportamientos nocivos en personas que conocemos y que actúan de la misma manera, independientemente si es varón o mujer", dice el Centro de atención psicológica.

Junto con la información, el centro compartió una imagen en donde muestra tres fotografías de Christian Nodal con sus más recientes relaciones, junto con una frase en donde expresaba amor y cariño a cada una, todo ocurrido, según la publicación, "en menos de tres años".

"Lo que podemos observar en este caso es un claro ejemplo de un posible 'no sé estar solo'. Este patrón de conducta refleja características de una persona dependiente, a menudo están buscando llenar un vacío emocional", afirma el centro de Psicoterapia.

Para Inés Zepeda, psicóloga clínica especialista en relaciones de pareja, resulta difícil hablar del caso de Christian Nodal ya que actualmente no se sabe con certeza alguna evaluación o diagnóstico que se le haya hecho al cantante para determinar sus actitudes en el campo psicológico y sentimental, por lo que no resulta adecuado calificar al cantante de una u otra forma sin tener certeza de su condición.

Sin embargo, Zepeda resaltó algunos patrones que se han visto en las relaciones sentimentales de Nodal, como el hecho de que terminan luego de que se presentara una señal muy fuerte de compromiso, ya sea una propuesta de matrimonio o, en el caso de Cazzu, el nacimiento de un bebé.

"No me tiraría a dar un diagnóstico o una evaluación de su persona, pero por lo que se puede observar, podríamos especular que es una persona que podría temerle al compromiso, y que su autoestima tiene que estar afectada para no creerse suficientemente merecedor de una relación a largo plazo", dice la psicóloga.

No afrontar los sentimientos

Hablando específicamente de las personas que tienden a cambiar de relación sentimental con mucha frecuencia, Zepeda afirma que existen muchos factores que provocan este tipo de conducta, como lo puede ser el no querer afrontar los sentimientos de la relación anterior.

"Esas personas saltan de relación en relación porque entonces no tienen que afrontar las emociones que surgen de la relación anterior, sin embargo esto no es posible", dice Zepeda.

Otra razón que explica la experta es el miedo al compromiso, el cual también es un tema que deriva en múltiples factores, dependiendo de la persona.

"Hay factores sociales, en donde nuestro entorno nos indica qué debemos hacer. Cada vez más se invita a las personas a estar bien en el presente, a estar bien ahorita sin importar lo que suceda después, y un compromiso no permite eso, porque vivir en una relación de compromiso implica pasar por momentos difíciles", explica la psicóloga.

Un detalle importante que menciona Zepeda es que las relaciones de pareja no puede sostenerse sólo en la etapa de enamoramiento, ya que con el paso del tiempo esas emociones van disminuyendo y pasa a ser una relación en donde las dos personas se comprometen a estar con el otro y velar por su bienestar.

"En cualquier relación la intensidad emocional disminuye, y esto no es malo sino todo lo contrario, porque no se trata de que los dos se vuelvan más fríos o distantes, sino que se transforma en un compromiso en donde las dos partes velan y se preocupan por el otro", dice la experta.