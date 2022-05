Christian Nodal: “Quiero ser papá. Ojalá algún día…”

En conferencia de prensa, el artista mexicano habló acerca de los sueños que no ha cumplido, como el ser papá; de sus tatuajes en el rostro y que dejó de consumir alcohol como motivo de fiesta.

Después de que a Nodal le dijeron que con esta gira estaría en estadios pensó en que debían ser ambiciosos e ir a con el público con el que se ha portado bien con él, por ello incluyó países como Costa Rica, Honduras y Guatemala en el Forajido Tour.

“Cuando me dijeron ‘vamos hacer estadios Christian’, dije que tenemos que ser ambiciosos e ir con el público que se ha portado bien lindo conmigo, como Guatemala”, dice Christian Nodal ante la pregunta de por qué eligió a este país para su gira. Vía @KenethCruz_PL pic.twitter.com/Z1tT6C6PFf — Escenario de PL (@Escenario_pl) May 8, 2022

“Cuando vine a Guatemala -hace varios años- me la pasé muy bien, comí delicioso, vi paisajes bellísimos, conocí a los Tigres del Norte, entonces me fui con una gran experiencia. Ahora todo ha sido muy bonito. Hay mucha calidad humana aquí, son de corazón bien cálido”, dijo el intérprete de Botella tras botella.

Su nueva canción

El pasado seis de mayo Nodal lanzó Vivo en el seis, una canción dedicada a todos los que apuestan a las historias de amor, que será incluida en su próximo álbum Forajido. “Es un álbum 100 por ciento mariachi. La única canción que no es de este género es una que se llama Por el resto de tu vida con Tini”, dijo en la conferencia de prensa en Guatemala. También comentó que en los próximos meses publicará Forajidos, un disco en donde participa con artistas como Ozuna, Sech, entre otros, y con el que busca salir de su zona de confort e incursionar en ritmos como el rock, salsa y bachata.

“Forajido es un álbum que viene con canciones fuertes. Como saben, no he sacado música en dos años, han salido sencillos, pero no un álbum. Tenía unas 40 canciones, pero seleccioné las mejores. Siento que será una etapa bonita para mis seguidores y para mí”, comentó.

“Quiero ser papá”

En la conferencia de prensa, Christian Nodal confesó que uno de sus sueños no cumplidos es ser papá. “Espero que algún día se cumpla”, dijo emocionado. Sin embargo, no brindó más detalles si en algún momento pensó tenerlos con Belinda, su expareja.

Aunque hace solo unos días habló sobre su relación con Belinda y no descartó una posible reconciliación, el pasado seis de mayo se difundieron algunas imágenes que muestran al cantante agarrado de la mano de una mujer de cabello negro. Medios internacionales indicaron que se llama Mariana y es originaria de Sinaloa.

“Por Maná me tatué la cara”

El intérprete de Ya no somos ni seremos colaboró con la agrupación mexicana Maná en la nueva versión de Te lloré un río. Ante la pregunta de qué significó para él participar en esta canción, Nodal dijo que “me gusta mucho conocer el lado humano de los artistas, no solo se trata de que me guste su música, sino hacer una verdadera amistad. Conocí a toda la agrupación, Fer es un gran amigo mío”.

“Maná es una leyenda… de hecho, por ellos me tatué la cara porque siempre dije que cuando mi carrera llegara a un nivel en el que dijera que de estoy voy a vivir, que esto quiero por muchos años, me voy a tatuar la cara. Cuando gravé la canción con ellos me hice el primer tatuaje, antes de…”, agregó.