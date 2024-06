Christian Nodal, a tan solo semanas de la separación del cantante con Cazzu, ha acaparado la atención mediática debido a los rumores que surgieron con un nuevo romance con la cantante Ángela Aguilar.

Ambas estrellas se han convertido en dos de las celebridades más populares de la escena artística y del entretenimiento debido a la reacción de sus admiradores, de amigos y familiares, ante una posible relación amorosa.

Desde fotografías que fueron difundidas en redes sociales en las que evidencian su amor, el cambio de residencia de la cantante, hasta supuestas indirectas de Pepe Aguilar (papá de Ángela), contra el intérprete de Ya no somos ni seremos, De los besos que te di y Botella tras botella, varias han sido las reacciones entorno a la posible relación amorosa entre las estrellas de la música mexicana.

Ante varias especulaciones, ni Christian Nodal, ni Ángela Aguilar se habían pronunciado. Sin embargo, este lunes 10 de junio la revista Hola! reveló que los artistas confirmaron que están construyendo una verdadera historia de amor.

La confirmación de amor

De acuerdo con la Revista Hola! Américas, Christian Nodal y Ángela Aguilar dijeron que se encuentran enamorados y confirmaron su romance.

La pareja reveló que están construyendo una verdadera historia de amor. Además, Ángela confesó a Hola! que su amor no es nuevo. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo la hija de Pepe Aguilar a la revista especializada.

Rápidamente los admiradores de los cantantes reaccionaron en redes sociales y recordaron frases como "Todo empezó cuando te vi pasar. Sentí algo tan bonito que no sé explicar. Tú me cachaste y me gustaste más. Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás?”, “¿Y si te llevo rosas? (cómo quiera se me van a marchitar), ¿Y si te llevo serenata? (cómo quiera te va a correr mi papá), ¡Ay!”, y “Ay, ay, ay, Yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, ay, ay. No soy una tonta pa' dejarme engañar, oh-oh”, frases que son parte de la letra de la canción Dime cómo quieres, éxito que interpretan a dúo Christian Nodal y Ángela Aguilar y que lanzaron en 2020.