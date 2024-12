Cine navideño: clásicos y joyas contemporáneas para disfrutar estas fiestas

Desde el clásico ¡Qué bello es vivir! (It's a Wonderful Life, 1946), que nos recuerda la importancia de nuestras vidas y el impacto que tenemos en los demás, hasta la entrañable ‘Love Actually’ (2003), que explora el amor en sus diversas formas, estas películas nos transportan a un mundo de magia, emoción y conexiones humanas.

Los clásicos que perduran: la esencia de la navidad en el cine

El bazar de las sorpresas (The Shop Around the Corner, 1940)

The Shop Around the Corner, dirigida por el reconocido Ernst Lubitsch, uno de los grandes maestros de la comedia romántica, es una de las obras más queridas y célebres del cine navideño. La historia, que nos lleva a la Budapest de la década de 1940, gira en torno a dos empleados de una tienda (James Stewart y Margaret Sullavan) que, sin saberlo, son amantes por correspondencia. Mientras interpretan sus roles en el día a día, las confusiones y los malentendidos se entrelazan, mientras los protagonistas viven la magia de la Navidad.

It's a Wonderful Life (¡Qué bello es vivir!, 1946)

Una de las películas más icónicas del cine navideño, It's a Wonderful Life, presenta a George Bailey (James Stewart), un hombre que, tras enfrentarse a grandes dificultades en su vida, comienza a cuestionar el valor de su existencia. Un ángel llamado Clarence le muestra cómo hubiera sido el mundo sin él. Dirigida por Frank Capra, esta obra maestra no solo es un emblema del cine navideño, sino un testamento a la importancia de valorar lo que tenemos y a las conexiones humanas que nos enriquecen.

Miracle on 34th Street (Milagro en la calle 34, 1947)

Esta entrañable película presenta a un hombre que afirma ser el verdadero Santa Claus, desafiando el escepticismo de todos a su alrededor. La historia, que se desarrolla durante las navidades en Nueva York, es un cuento sobre la fe, el milagro y el poder de creer en lo imposible. Miracle on 34th Street no solo ha sido una de las historias navideñas más queridas, sino que también ha servido como una reflexión sobre el valor de los sueños y la inocencia en tiempos difíciles.

A Charlie Brown Christmas (La Navidad de Charlie Brown, 1965)

Adaptación de la popular tira cómica creada por Charles Schulz, A Charlie Brown Christmas es un especial animado que presenta a los personajes de Peanuts. En esta película, Charlie Brown busca comprender el verdadero significado de la Navidad, mientras observa cómo sus amigos parecen haber olvidado lo que realmente importa. La película ofrece una profunda reflexión sobre el consumismo y la simplicidad de la Navidad. Los pequeños mensajes de amistad y altruismo siguen siendo un legado poderoso.

Comedias románticas y aventuras navideñas: la navidad a través del amor y la diversión

Home Alone (Solo en casa, 1990) y Home Alone 2: Lost in New York (Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, 1992).

La comedia más divertida de la Navidad no podría ser otra que Home Alone, protagonizada por Macaulay Culkin. La historia sigue a Kevin McCallister, un niño de 8 años que, tras ser accidentalmente dejado atrás cuando su familia se va de vacaciones, se enfrenta solo a dos ladrones que intentan robar su casa. Las luces brillan en las ventanas, las coronas adornan las puertas y el árbol de Navidad, cuidadosamente decorado, llena de magia cada rincón de la vivienda. Dirigida por Chris Columbus, esta película fue un gran éxito, y le siguió una secuela en Nueva York, llevando las peripecias de Kevin a un nuevo nivel de caos navideño en la ciudad que nunca duerme.

While You Were Sleeping (Mientras dormías, 1995)

While You Were Sleeping (1995) es una entrañable comedia romántica protagonizada por Sandra Bullock como Lucy, una mujer solitaria que, tras salvar a un hombre de un accidente, se ve atrapada en un malentendido cuando su familia cree que ella es su prometida y la invita a pasar las Navidades en su casa, creando situaciones entrañables mientras se va enamorando del hermano del hombre en coma, interpretado por Bill Pullman. La película destaca por su cálida atmósfera navideña, con decoraciones y luces que contribuyen a su encanto, convirtiéndola en uno de los clásicos más queridos de la Navidad.

Love Actually (2003)

Una de las comedias románticas navideñas más queridas de todos los tiempos, Love Actually (2003), dirigida por Richard Curtis, nos presenta una serie de historias interconectadas que exploran las distintas formas del amor en plena Navidad. Con un elenco estelar que incluye a Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth, Alan Rickman y Keira Knightley, ‘Love Actually’ captura la esencia de las fiestas: un tiempo de reflexión, reconciliación y, sobre todo, de recordarnos que el amor se encuentra en todas partes, incluso en los momentos más inesperados. Este filme ha sabido tocar el corazón de generaciones, convirtiéndose en un clásico moderno que se revisita cada Navidad.

The Holiday (2006)

The Holiday (2006), dirigida por Nancy Meyers, es una encantadora comedia romántica que sigue a dos mujeres, interpretadas por Cameron Diaz y Kate Winslet, que intercambian sus casas durante las vacaciones. Una se instala en una moderna mansión en Los Ángeles, mientras la otra se refugia en una acogedora cabaña en la campiña inglesa. A través de este intercambio, ambas enfrentan desafíos personales y redescubren el valor de la Navidad, cuando el amor, la amistad y las segundas oportunidades entran en sus vidas. Con un elenco que incluye a Jude Law y Jack Black, 'The Holiday' no solo celebra el romance, sino también las transformaciones que ocurren cuando nos abrimos al cambio.

Películas navideñas modernas: nuevas perspectivas sobre la navidad

Last Christmas (2019)

Last Christmas es una comedia romántica ambientada en la época navideña que mezcla emociones, humor y un toque de magia. La trama sigue a Kate (Emilia Clarke), una joven que trabaja como elfo en una tienda navideña de Londres mientras lidia con una vida caótica y sin rumbo. Su encuentro con Tom (Henry Golding), un hombre lleno de optimismo, transforma su perspectiva y la lleva a redescubrir el verdadero espíritu de la Navidad. Con la icónica banda sonora de George Michael y un giro sorprendente, la película combina romance y reflexión en un entorno cargado de luces y tradiciones navideñas.

Happiest Season (2020).

Happiest Season es una comedia romántica que aborda la Navidad desde una perspectiva fresca y emotiva. La trama sigue a Abby (Kristen Stewart), quien planea proponerle matrimonio a su novia Harper (Mackenzie Davis) durante las fiestas. Sin embargo, al llegar a la casa de su familia, descubre que ella no ha salido del armario ante su familia conservadora. Este secreto desencadena una serie de enredos y desafíos emocionales, mientras Abby lucha por encontrar su lugar en una familia que no sabe quién es realmente. Con un elenco que incluye a Aubrey Plaza, Dan Levy y Alison Brie, la película explora temas de amor, aceptación y la importancia de ser uno mismo.

Silent Night (2021).

Silent Night ofrece una visión sombría y única de la Navidad, con un grupo de amigos reunidos en una casa de campo durante la Nochebuena, mientras el mundo enfrenta una catástrofe apocalíptica. La historia sigue a un matrimonio (Keira Knightley y Matthew Goode) que organiza una última cena antes del fin del mundo. Entre brindis, confesiones y bailes al ritmo de villancicos, intentan encontrar algo de alegría en medio de la tragedia. Con un tono mordaz, la película se aleja del sentimentalismo navideño, mostrando cómo, incluso en los momentos más oscuros, las personas se aferran a la esperanza y al humor para sobrellevar la adversidad.

The Holdovers (2023).

Dirigida por Alexander Payne, The Holdovers se sitúa en la Navidad de 1970 y narra la historia de un grupo de jóvenes estudiantes en un internado de Nueva Inglaterra que, debido a la falta de un hogar al que regresar, se quedan en la escuela durante las vacaciones navideñas. Junto con su excéntrico y solitario profesor (Paul Giamatti), deben enfrentar el aislamiento de pasar las fiestas lejos de sus familias, mostrando cómo, en medio de la soledad y la distancia emocional, surgen momentos de conexión, apoyo y comprensión entre los personajes.

Estas películas son el refugio ideal para disfrutar en familia, con una taza de chocolate caliente y el calor de la chimenea. Nos invitan a reflexionar, a reconectar con lo que realmente importa y a compartir momentos especiales. Más allá del resplandor de las luces, los adornos festivos y el bullicio de las celebraciones, nos dejan un valioso recordatorio de lo que significa la Navidad: un tiempo para fortalecer los lazos con los demás, valorar los pequeños detalles y, sobre todo, disfrutar de la compañía de quienes más queremos.

Por Paula Rey.