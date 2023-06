Claire Delić: La artista que rinde tributo a Ricardo Arjona, Joaquín Sabina, Pablo Milanés y otros cantautores con “12 plagios”

“Tuve tantos miedos que me gasté la mitad de mi tiempo inventando estados de ánimo para que no se me notara. Me dividieron en dos el día en que nací; mi otra mitad se llama SAM DELIĆ. Soy hija de las mudanzas de prisa, los países nuevos, las canciones de cuna a ritmo de punk y de la osadía de sobrevivir. Mi padre serbio, mi madre holandesa y mi país, aunque mi pasaporte diga Holanda, podría estar en cualquier lugar ”, asegura Claire Delić.

De acuerdo con la artista, a sus 29 años, las experiencias le han dado la sensación de haber vivido múltiples vidas. Nació en Holanda y creció en el campo. Además, tuvo una conexión especial con la naturaleza y amplió sus horizontes tras mudarse con su familia a Costa Rica.

“La adolescencia puso curvas en mi cuerpo que me causaron insomnio al descubrir que mi voz era casi siempre lo menos en lo que se fijaba la gente. Tengo pinta de ´niña bien’, pero la vida me colocó en otra parte para mi suerte. Sé de hambre, de soledad y sé de vida más de lo que supieron las niñas de mi edad. Tengo 26 multiplicados por las veces que me tuve que reinventar. Anciana de pelo rubio. Mujer a la medida de mis sueños y mis inseguridades. Cantar me salva del tedio cada día de mi vida. Escribo por inercia y existo solo porque sé que llegué a esta vida para decir mucho. De biografía desnuda, porque son más las cosas que quiero callar que las que puedo contar. Lo cierto es… Los astros no me regalaron nada. No tengo signo zodiacal. Me toca nacer todos los días”, agrega Claire Delić.

Según la artista, sus canciones son producto de dormir con su guitarra. “Vengo de los sueños artísticos de mi padre serbio; que los hizo a un lado por culpa del amor y sus retoños. Me toca hoy escribir la página del libro de los dos con estas canciones. Él ya las escuchó en su hospital de Serbia, donde hace unos meses se me fue, frente a mis ojos y sin mi permiso. Este, mi primer trabajo, es también mi primer sueño. Va para él y para los que se unan a mí en el rescate de mis fantasmas y de la música que se siente”, añade Claire Delić.

12 Plagios

A través de un comunicado, Claire Delić afirma que este álbum, cuyo lanzamiento fue el pasado 26 de mayo, es una cuidadosa selección de canciones que la inspiraron a explorar el idioma español.

En esa producción Claire Delić muestra su talento artístico y rinde homenaje al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona con Tu boca, tema que el músico nacional lanzó en 2014 y que incluyó en el álbum Viaje.

Claire Delić también destaca las composiciones de otros artistas distinguidos como Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Fito Páez, Silvio Rodríguez, José María Cano y Rubén Blades, entre otros.

De acuerdo con la artista, al dar nueva vida a estos clásicos ofrece su propia perspectiva artística y sofisticada.

Me cuesta tanto olvidarte es unos de los temas que incluye en 12 Plagios y que promociona en la actualidad como sencillo de esa producción.

Según Claire Delić, ofrece una versión cruda y hermosa de la canción que José María Cano compuso para el grupo Mecano y que se lanzó en 1986.

El tema es acompañado por un video en blanco y negro dirigido por Ricardo Calderón.

El tracklist de 12 Plagios