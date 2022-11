Clara Chía Martí: el cruel apodo que los fans de Shakira le pusieron a la nueva novia de Piqué

La joven de 23 años ha sido tachada como la culpable por la ruptura entre Piqué y Shakira , ya que habría sido la causante de la presunta infidelidad del ahora ex futbolista del FC Barcelona.

Asimismo, Clara Chía Martí obtuvo la desaprobación de los seguidores de Shakira, quienes se encargaron de publicar memes sobre su aspecto en redes sociales y hasta crear apodos contra la nueva pareja de Piqué.

Durante las últimas horas, salió a la luz el nuevo apodo con el que los fans de Shakira se refieren a Clara Chía Martí y el cruel significado de este sobrenombre.

Un gran grupo de seguidores de la intérprete de Monotonía llaman a la nueva novia de Piqué como “CucaraChia”, en referencia a una cucaracha y comparan su actitud con la de este insecto.

Sin embargo, esta no es la única burla que ha recibido Clara Chía Martí en redes sociales. La joven de 23 años, durante las últimas semanas, ha sido fuertemente criticada por su apariencia.

Jajajajajjaa hay que horror @3gerardpique en qué película de terror estabas pensando en ese momento que te sentiste "atraído" por la CUCARACHIA — nury aparicio (@nuryaparicio) November 27, 2022

“Luce descuidada y no parece de su edad”, “Clara Chía conquistó a Piqué con su look y demuestra que una mujer descuidada puede ligar” y “Tratamientos para que no tengas el pelo como el de Clara Chía”, han sido alguno de los comentarios publicados en Twitter.

Añadido a esto, varios usuarios de redes sociales también se burlaron de la nueva novia de Piqué por un supuesto defecto en su mirada, por lo que podría ser “bizca”.

“Esas son las mismas miradas que le hacía a Shakira, con una diferencia a Clara Chía hay que mirarla de cerca porque definitivamente ella es bizca o tiene un ojo extraviado”, fue el comentario que desató esta teoría.