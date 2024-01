Clara Chía Martí: los sorpresivos motivos por los que su futura boda con Piqué habría sido cancelada (y qué tiene que ver Shakira)

La relación entre Piqué y la joven española habría comenzado con una infidelidad contra Shakira, por lo que los medios internacionales no han dejado de criticar al ex futbolista.

Sin embargo, pese a llevar casi año y medio de noviazgo, en la actualidad el ahora presidente de la Kings League y Clara Chía parecen estar pasando el momento más complicado de su historia de amor.

De acuerdo al paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca a Piqué desde su infidelidad a Shakira, los padres de Clara Chía Martí no aprueban esta relación y estarían haciendo “hasta lo imposible” por separarlos.

Esta tensa relación entre el ex jugador del FC Barcelona y sus nuevos suegros habría hecho que sus planes de boda con Clara Chía, los cuales estarían pensados para este año, fueran “tirados a la borda”.

Además, no tener la bendición de los papás de su novia habría hecho que Piqué cancelara su futura boda con la joven de 24 años, a pesar de los rumores sobre el comienzo de una vida en conjunto.

¿Por qué los padres de Clara Chía Martí no quieren a Piqué?

Según el paparazzi Jordi Martin, Piqué y los padres de Clara Chía Martí no mantienen la mejor de las relaciones y sus problemas han llegado a tal punto de que le han prohibido la entrada a su casa al campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, aseguró el controversial fotoperiodista.

Esta enemistad nació debido a la marcada diferencia de edad entre Piqué y Clara Chía Martí, la cual ha sido un problema desde el inicio de su noviazgo.