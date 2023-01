“Clara-mente soy la versión Casio”: la tiktoker que ser volvió viral por su parecido con Shakira

En TikTok se hizo viran una creadora de contenido que, según han afirmado sus seguidores, se parece demasiado a la artista colombiana. Lore Dalo, como es su nombre en dicha red social, ha hecho la tendencia de usar el filtro que simula el estudio del productor argentino y ha simulado cantar el famoso coro de la canción “Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliquе’. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música perdón que te salpique”.

Entre el filtro activado, el cabello liso Lore Dalo es parecida a Shakira. En el primer vídeo publicado por la venezolana, que tiene 22.5M de likes, los seguidores le pidieron que volviera a grabar el vídeo, pero con un vestuario que se pareciera más al de la intérprete de Ojos así. Ante esta petición, la creadora de contenido accedió e hizo una nueva publicación.

En la descripción del vídeo Dalo bromeó diciendo “clara-mente con este filtro soy como la versión Casio de Shakira”.

En los comentarios los internautas aseguran que sí se parece a la artista del momento. “Pensé que era Shakira”, “Te pareces a Shakira”, “Soy la única o ella es una mezcla entre Shakira y Clara Chía” y “Pensé que era filtro de cara de Shakira”, son algunos de los comentarios que tiene la publicación de Lore Dalo. Además, la tiktoker aseguró que ella y la artista colombiana cumplen años el mismo día, el 2 de febrero.

Lea más | Desde la terraza y con la sudadera de la “venganza”: Este fue el mensaje de Shakira para los admiradores que llegaron a su casa

Entre los comentarios le preguntaron a Lore Dalo si baila igual que Shakira, a lo que respondió que nadie puede bailar como la colombiana e hizo el tred del baile de la Music Sessions #53. “El challenge de esta canción no está difícil”, aseguró.