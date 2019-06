Clarifest, el festival internacional de clarinetes celebra su sexta edición

Clarifest es una fiesta para los amantes del clarinete. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Clarifest es un evento dedicado al clarinete y es organizado por Sergio Reyes, clarinetista, que surgió con la motivación de facilitar el acceso a los alumnos de este instrumento, a la formación musical impartida por maestros extranjeros de distintos continentes.

La sexta edición de esta fiesta iniciará el próximo 24 de junio y se extenderá hasta el 28 de ese mes, en el cual habrá desde conciertos con solistas internacionales, hasta clases impartidas a alumnos guatemaltecos y de otros países.

En este evento hay dos tipos de participación, según las actividades: la primera es el área pedagógica, la más importante para Reyes, para la cual se lanzó una convocatoria en línea. En ella, algunos alumnos inscritos tendrán la oportunidad de tomar una clase personalizada con los maestros extranjeros y, sus compañeros, estarán como espectadores, presenciando los consejos de los músicos profesionales.

La modalidad pedagógica recibe el nombre de “master class” y serán impartidas por Michel Lethiec (Francia), Andrés Ramírez (Colombia), Bettina Aust (Alemania), Gervasio Tarragona (Uruguay), Fernando Domínguez (México), Adrián Sandi (Costa Rica) y Luis Balseca (México).

También habrá un lutier (técnico reparador de clarinetes), que le dará mantenimiento gratuito y a los clarinetes de los alumnos participantes.

Así inició su pasión por el clarinete

Sergio Reyes se inició en la música a los 10 años en el Conservatorio Nacional de Música y, según cuenta, no lo disfrutaba mucho. “Los primeros meses fueron muy tormentosos, no sentía que era para mí”, expresa. Pero esto solo fue una etapa, ya que a los 11 años conoció el clarinete y su perspectiva cambió.

Pronto se sintió motivado y, a los 14 años, conoció a dos músicos que lo marcaron: Valdemar Rodríguez, de Venezuela, y Aldo Salvento, de Cuba. “Los vi y dije ´quiero tocar como ellos´”, expresa.

De esta manera, Sergio se fue adentrando en la música y buscando cursos en Venezuela, Costa Rica y Puerto Rico. Al graduarse del colegio, obedeció a su padre en estudiar leyes, pero no tardó más que un semestre y, posterior a eso, estudió la licenciatura en música en la Universidad Galileo.

Además, después de mucha preparación, se examinó e ingresó a la Orquesta Sinfónica Nacional en 2005.

Más adelante, realizó una audición para estudiar una maestría en España y estudió en el Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona por un año, tiempo en el que también recibió clases en Francia, Suiza y Alemania.

“A partir de ese momento, me he ganado varios premios en los cuales siempre se me nombra como destacado y me he dado a conocer a través de redes sociales”, añade.

Regresó y nació Clarifest

Aunque tuvo la oportunidad de hacer una carrera musical en Europa, Sergio regresó con tres principales motivaciones: su hija, su lugar como primer clarinetista en la Orquesta Sinfónica Nacional, y Clarifest, con la visión de realizar un festival a nivel internacional.

Sergio recuerda lo difícil que le resultaba encontrar espacios de formación y las veces que tuvo que trasladarse a otros países para optar a estas oportunidades; así que se siente motivado para organizar este evento de manera periódica.

“Siempre que he querido que el festival del clarinete sea internacional, como lo que hemos llegado a hacer este año y eso me enorgullece; la formación que me costó buscar, se lo estoy facilitando a mis alumnos”, dice muy contento, y agrega que ha traído a sus alumnos a los mejores clarinetistas.

“Antes, había que salir del país para contar con este tipo de formaciones y este nivel de enseñanza; ahora, los extranjeros vienen a Guatemala”, dice Sergio, quien espera que Clarifest llegue a contar con mayor reconocimiento en cada edición y mayor participación de alumnos extranjeros.

Además de contar con la formación académica, Sergio cuenta que también facilita el hospedaje a los alumnos, pues cada noche tendrá un costo de Q30; de igual forma, se les dará un mapa con indicaciones de restaurantes, centros médicos y otra información necesaria.

Conciertos abiertos al público

La segunda modalidad de participación son los conciertos, en los cuales se presentarán distintos géneros musicales, entre ellos, música contemporánea, música popular latinoamericana, jazz y académico. Estos serán a partir de las 17 horas hasta medianoche.

La noche del viernes 28 habrá un concierto callejero frente a la iglesia San Francisco en la 13 calle y 6a avenida de la zona 1, en el formato de “happening”, en el cual, 90 clarinetistas tocarán al mismo tiempo.

También se rendirá homenaje a José Rodrigo Gatica y a Benigno Mejía Cruz, fila de clarinetes de los fundadores de la Orquesta Sinfónica Nacional. “Ya no viven, pero vamos a presentar sus biografías, curiosidades y anécdotas; sus familias estarán presentes”, dice Sergio.

Actualmente, Sergio Reyes es profesor en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Municipal de Música y en la Escuela Superior de Artes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Sergio invita a la población a asistir a los conciertos y a brindar apoyo a este evento, así como a los alumnos e invitados que participan.

Esta es una entrevista que se le realizó a Sergio Reyes para Noticiero Guatevisión:

A continuación, detalles de la agenda de Clarifest 2019:

