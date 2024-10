Clarividente predice embarazo de Ángela Aguilar e infidelidad por parte de Nodal

Deseret Tavares es reconocida por ayudar a las personas a conectar con una fuente de amor, protección y abundancia.

Ha transformando vidas a través de la comprensión, ayudando a quienes necesitan orientación en su camino a la sanación y el desarrollo personal.

Durante la plática con el diario Milenio, la famosa vidente pudo adelantar que la noticia de un embarazo de parte de Ángela Aguilar está muy cerca en el camino. Sin embargo, el panorama se complicaría ya que aseguró que la relación terminaría más pronto de lo esperado.

"Las cartas están diciendo que viene un embarazo en la relación. Definitivamente, muestra que puede ser una situación en donde no sea la mejor opción porque la relación no va a durar tanto tiempo. Habla de que hay traiciones, mentiras y cosas por el estilo. La relación no se va a sostener por largo tiempo", dijo.

Por otra parte, mencionó que Christian Nodal se vería involucrado en una situación de infidelidad, todo esto con una mujer "morena" y con un carácter "muy fuerte".

"La relación se deteriora por parte de él; viene el bebé y la relación se complica; nos habla de una separación a corto tiempo. No veo que la relación vaya a durar. Viene alguien completamente distinto a la vida de Christian que cambia todo por completo", finalizó.

El próximo 19 de octubre, Deseret Tavares ofrecerá un taller en línea titulado "Descubre los Secretos y Rituales con los Ángeles". Este evento está diseñado para quienes desean profundizar en su conexión espiritual.