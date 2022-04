Cleveland Abduction: En qué consiste la película que está en Netflix y ha perturbado a varios usuarios

Se trata de “Cleveland Abduction”, una película del género dramático que se publicó en el año 2015 y que actualmente se incorporó a Netflix.

La cinta, que está basada en hechos reales, cuenta los horrores que pasaron tres mujeres, Michelle Knight, Amanda Berry y Georgina De Jesus, luego de que fueran secuestradas por Ariel Castro, un criminal condenado a cadena perpetua luego de reconocerle más de 977 cargos por secuestro.

La película se desarrolla desde la perspectiva de Michelle, y permite ver las circunstancias que tuvieron que pasar cuando estuvieron en cautiverio por más de diez años a principios de los años 2000.

“Secuestrada y encarcelada, Michelle Knight encuentra la voluntad de sobrevivir en medio de las circunstancias más horribles y desgarradoras en este drama de crímenes reales“, así lo señala la sinopsis de Netflix.

Reacciones

Los usuarios empezaron a subir contenido en redes sociales hablando de la cinta, pero sobre todo, a contar su experiencia viéndola, llegando a catalogarla como “terrorífica y perturbadora”.

Los usuario hicieron hincapié en la situación que tuvieron que vivir las muchachas en cautiverio, sobre todo por Michelle, ya que, en comparación con Amanda y Georgina, ella no tuvo un avance con respecto a su búsqueda cuando fue reportada como desaparecida.

💔💔💔

I just watched movie Cleveland Abduction & cried so much over the terror that monster put those young girls /women through.

Does anyone know if Michelle Knight's son ever learned that his biological mum didn't just abandon him & loves him more than life? pic.twitter.com/xJ5zLxRKrD — Alison (@Dudette1024) April 23, 2022

I just watched Cleveland Abduction on ⁦@NetflixANZ⁩, and it just broke me! So disturbing, so raw, and so painful to watch… But a must-watch! The fact it's based on a true story shows how there are real monsters in this world 😡 [8/10] pic.twitter.com/KZm2yGB7lD — Jo 👩🏻‍🦱📚 (@joharasb) April 20, 2022

"Cleveland abduction" is intense 😳 there's some sick guys in this world — G (@fentonpompey) April 18, 2022