Cobra Kai: Se confirma para una sexta temporada en Netflix

Aunque el anuncio no da una fecha para el estreno de la temporada 6, sí brinda a los fanáticos alguna esperanza de que más spin-offs de Miyagiverse estén en camino.

En otra parte de la carta se lee: “Esperamos contar más historias de Karate Kid contigo en el futuro”.

Heald, Hurwitz y Schlossberg han profesado durante mucho tiempo estar abiertos a series adicionales de la franquicia de artes marciales.

Además de esta temporada 6 de Cobra Kai, los fans del miyagiverso cuentan en su agenda con una nueva película basada en la saga.

