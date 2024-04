Lloyd Company publicó esta semana el elenco de su nueva producción Romeo y Julieta, de William Shakespeare, la cual será en uno de los teatros más emblemáticos de Londres, Duke of York’s Theatre.

Sin embargo, lo que se esperaba ser un éxito por la calidad profesional de los actores y actrices se llenó de comentarios racistas.

En un comunicado oficial Lloyd Company pidió que paren los comentarios hacia uno de los actores, nombre que decidieron mantener anónimo.

“Tras el anuncio de nuestro elenco de Romeo y Julieta, ha habido una cascada de deplorables abusos raciales en línea dirigidos a un miembro de nuestra compañía. Esto debe parar”, expresaron en la comunicación oficial.

Medios internacionales aseguran que los comentarios fueron en contra de Francesca Amewaduh-Rivers quien será Julieta, acompañada de Tom Holland, el también actor de Spider-Man Homecoming.

Se dijo en la comunicación que esto no se tolerará y la obra sigue en pie para ser presentada de mayo a agosto próximo. “Seguiremos apoyando y protegiendo a todos los miembros de nuestra empresa a toda costa. No se tolerará ningún abuso y se denunciará la intimidación y el acoso no tienen cabida en internet, en nuestra industria o en nuestras comunidades”, agrega la compañía teatral .