“Cometí un error”: qué se sabe del video falso en el que Piqué pide disculpas a Shakira por su supuesta infidelidad

A más de un año de esta polémica ruptura amorosa, en redes sociales se hizo viral un video en el que el ex jugador del FC Barcelona se disculpa con Shakira por su engaño.

De igual forma, reconoce haberse equivocado al abandonar a la barranquillera por Clara Chía Martí y cataloga esta aventura amorosa como “el peor error de su vida”.

“Amigos, hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos”, indicó.

“Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte: Shak, perdón, te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor, perdóname”, concluyó el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Las reacciones ante las disculpas de Gerard Piqué no se hicieron esperar, ya que los fans de Shakira se alegraron porque el ex futbolista por fin aceptó su responsabilidad en esta separación.

Sin embargo, por la buena calidad del video, un sinfín de personas fueron engañadas debido a que estas disculpas no eran verdaderas al ser creadas a través de la inteligencia artificial.

Esta situación fue revelada por la periodista Tanya Charry, colaboradora del programa El Gordo y la Flaca, por medio de su cuenta de Instagram.

“Jugando un poco con la inteligencia artificial. Piqué pide perdón a Shakira. ¿Sucederá algún día? Gracias Nanato Media por hacer posible lo imposible. ¿Qué opinan ustedes de la IA?