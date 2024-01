Comienza la edición 81 de los Globos de Oro, la primera gran fiesta del año que reconoce las mejores películas y series

El cómico Jo Koy es el maestro de ceremonias en una gala donde los diferentes segmentos serán presentados por estrellas del entretenimiento como Angela Bassett, Ben Affleck, Dua Lipa, Florence Pugh, Jared Leto, Jodie Foster, Jon Batiste, Kevin Costner, Matt Damon y Orlando Bloom, entre otros.

Las películas fueron el punto de partida del monólogo del comediante y anfitrión de la noche Joy Koy. “No quiero sonar raro, pero parecía extraño sentirse atraído a una muñeca de plástico”, bromeó Koy.

“El momento clave de ‘Barbie’ es cuando va de perfecta belleza a tener mal aliento, celulitis y pie plano. O lo que un director de elenco llama de actor de carácter”.

Koy también lanzó dardos a “Oppenheimer”, comenzando por su extensión. “Necesitaba otra hora más”, ironizó, antes de decir que su resolución para el Año Nuevo era terminar de ver la película. Jo Koy también comentó la asistencia de Taylor Swift.

La temporada de premios de 2024 arranca con los Globos de Oro en una edición renovada que pretende poner punto final a las polémicas que envolvieron a los galardones en el pasado y que tiene todas las miradas puestas en las taquilleras ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’.

Aunque en 2023 la gala buscó recuperar el prestigio perdido producto de una investigación que señalaba a la ahora extinta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) de corrupción y falta de diversidad entre sus miembros, la transmisión obtuvo los peores números de su historia.

Ahora, con nuevos dueños, votantes, categorías y su regreso al canal de televisión estadounidense CBS, los Globos de Oro, buscan pasar página al turbio capítulo de su historia.

Además, será la primera celebración de Hollywood tras el turbulento año que afrontó la industria del entretenimiento estadounidense debido a las huelgas de los actores y guionistas, quienes conjuntamente exigieron una serie de mejoras laborales a los grandes estudios y plataformas de ‘streaming’.

“Ha sido un gran reinicio para los Globos”, dijo Weiss a la AFP.

Comienza la entrega con el premio a la mejor actriz de reparto es para Da’Vine Joy Randolph, en “Los que se quedan”

Da’Vine Joy Randolph wins her first Golden Globe for Female Supporting Actor – Motion Picture for her role in #TheHoldovers pic.twitter.com/S5uMIykE1h — The Hollywood Reporter (@THR) January 8, 2024

El mejor actor de reparto es Robert Downey Jr en “Oppenheimer”.

Robert Downey Jr. wins Best Supporting Actor at the #GoldenGlobes for ‘OPPENHEIMER’ pic.twitter.com/z9QHDKEa2p — Film Updates (@FilmUpdates) January 8, 2024

Orlando Bloom y Amanda Sayfied presentaron el premio a la mejor actriz de miniserie o telefilme: Ali Wong, de”Bronca”.

And the winner of Best Female Actor – Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture is… Ali Wong for Beef! ✨ Congratulations! #GoldenGlobes pic.twitter.com/BFX2rzVf6e — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

El premio a mejor actor de miniserie o telefilme fue también para Bronca: Steven Yeun, una historia inspirada en su vida.

The winner of Best Male Actor – Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture at the #GoldenGlobes is Steven Yeun for Beef! 🙌 pic.twitter.com/YdXEHIWdrx — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Julia Garner y Jonathan Bailey presentaron a los nominados a mejor actriz de reparto en una serie de televisión, que se lo llevó Elizabeth Debicki, la actriz que interpretó a Diana cuando era joven.

The Golden Globe for Best Supporting Female Actor – Television goes to Elizabeth Debicki for her role in The Crown! Congratulations! 👏 #GoldenGlobes pic.twitter.com/spT20PnDAR — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Y el ganador del Globo de Oro al mejor actor de reparto de televisión fue Matthew Macfadyen.

👏👏 Huge round of applause for the Golden Globe winner for Best Supporting Male Actor – Television, Matthew Macfadyen in Succession! #GoldenGlobes pic.twitter.com/tX5vK5lRAG — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Este año todos vimos la importancia crítica de los escritores dijeron los presentadores a mejor guion, que fue para Justine Triet, Arthur Harari.

Congrats to Justine Triet and Arthur Harari for their Best Screenplay – Motion Picture win for Anatomy of a Fall! 🏆 #GoldenGlobes pic.twitter.com/lIxDrjjcB0 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Ganador a mejor actor serie de televisión: Jeremy Allen White por The Bear. El año pasado también se lo llevó por la temporada pasada de esta serie, comentaron los presentadores.

Jeremy Allen White is your #GoldenGlobes winner for Best Television Male Actor – Musical/Comedy Series! Congrats 👏 👏 pic.twitter.com/C0iHCipFjI — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

El ganador a mejor actuación en comedia stand up en televisión, que fue un nuevo premio que se entregó este año, fue para Ricky Gervais, quien no asistió.

La mejor película en idioma extranjero fue para Anatomy of a Fall.

🎉 Congratulations to Anatomy of a Fall on the WIN for Best Picture – Non-English Language! #GoldenGlobes pic.twitter.com/WKctaaTFnE — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Kevin Costner presentó el premio a la mejor actriz en serie musical o de comedia fue para Ayo Edebiri en “The Bear”. Ella es escritora, productora y actriz.

✨Ayo Edebiri✨ from The Bear is the Best Television Female Actor – Musical/Comedy Series winner! #GoldenGlobes pic.twitter.com/8l2xgvEVtI — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

They’ve got that “It” factor… @georgelopez and @fluffyguy are here to present the award for Best Television Male Actor – Musical/Comedy Series! #GoldenGlobes pic.twitter.com/IySOjtWtFE — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Mejor actor en una serie dramática: Kieran Culkin, de “Succession”.

📺 💫 Matthew Macfadyen accepts the award for Best Supporting Male Actor – Television at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/qPHgQf58Kt — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Natalie Portman presentó el ganador a mejor película animada, que se llevó la película japonesa The Boy and the Heron.

Congratulations to The Boy and the Heron on the WIN for Best Picture – Animated! 🎦 #GoldenGlobes pic.twitter.com/ysLdEj3h1p — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Ben Affleck y Matt Damon presentaron a las películas nominadas a Mejor director. Y el filme ganador fue Christopher Nolan por Oppenheimer.

Congratulations to Cillian Murphy in Oppenheimer on your 🙌 WIN 🙌 for Best Male Actor – Motion Picture – Drama! #GoldenGlobes pic.twitter.com/21gkqNPuUc — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

La ganadora a mejor actriz en película musical o comedia fue para Emma Stone por Pobres criaturas.

El ganador a mejor actor de drama fue para Cillian Murphy en “Oppenheimer”. Esta es la sexta vez que trabaja con Nolan, comentaron los presentadores.

Con información de EFE y AFP